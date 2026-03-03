EEUU destruye instalaciones clave de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que amenazó con cerrar el Estrecho de Gibraltar

El United States Central Command (CENTCOM) anunció este martes la intensificación de sus operaciones militares contra infraestructuras clave iraníes en el marco de la operación Epic Fury, iniciada el 28 de febrero. Según un comunicado difundido en la red social X, las fuerzas estadounidenses habrían destruido centros de mando y control vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), una fuerza militar y de seguridad paralela al ejército de Irán que en diciembre de 2023 amenazó con cerrar el estrecho de Gibraltar.

Varios países, incluido Estados Unidos, consideran a la Guardia Revolucionaria Islámica una organización terrorista debido a su apoyo a grupos armados en Medio Oriente y su participación en conflictos regionales.

Desde el Pentágono se justifican estas acciones militares como una necesidad imperativa para restablecer la seguridad en el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán. Estas zonas son críticas para el mercado energético global, ya que por allí transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Washington sostiene que garantizar la libre navegación es un pilar fundamental para la prosperidad global, enfrentando las tácticas de hostigamiento que el régimen iraní ha empleado contra buques mercantes e intereses occidentales.

El IRGC manifestó haber perpetrado una ofensiva de gran magnitud contra una instalación aérea de Estados Unidos ubicada en Baréin. Según reportes de la agencia oficial Irna, las unidades navales de la élite ideológica iraní lanzaron ataques coordinados con proyectiles y aeronaves no tripuladas durante la madrugada contra la base aérea de Sheikh Isa. El informe de Teherán sostiene, aunque sin presentar evidencia verificable hasta el momento, que un total de 20 drones y tres misiles impactaron exitosamente sus objetivos, logrando supuestamente la destrucción del comando central de dicha instalación militar.

En diciembre de 2023, el general de brigada Mohammad Reza Naqdi, comandante coordinador del Cuerpo, amenazó con "cerrar" el paso entre el Mediterráneo y el Atlántico, como había ocurrido con el Mar Rojo, si Israel continuaba cometiendo "crímenes" en Gaza con el respaldo de Estados Unidos y otros países de Europa occidental, según informaron varios medios de comunicación oficiales iraníes. "Esto no es solo retórica, más vale que se esperen el cierre del mar Mediterráneo, del [Estrecho] de Gibraltar y de otras vías navegables", dijo el comandante iraní en declaraciones recogidas por la agencia semioficial Mehr.

Javier María Ruiz Arévalo, Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra español, en un artículo publicado por Resi, revista de Estudios en Seguridad Internacional, habló así del IRCG: "Fundado tras el triunfo de la Revolución Islámica, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha evolucionado mucho más allá de sus fundamentos originarios como guardia ideológica del naciente régimen revolucionario. Hoy, funciona como un conglomerado sociopolítico-económico, cuya influencia se extiende a todos los ámbitos de la vida iraní. Sus miembros han articulado una visión propia de la República Islámica que se sienten comprometidos a defender, convirtiéndose en garantes de la pureza ideológica del régimen cuyo líder supremo descansa en su apoyo, al tiempo que depende cada vez más de él para subsistir", explicó.