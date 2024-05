La dirección de Acerinox cita en Madrid al comité para tratar la reducción de cinco a tres turnos

El CEO de Acerinox Europa, Fernando Gutiérrez, y el equipo de dirección de la compañía han citado al comité de empresa de la fábrica de Palmones a una reunión que se celebrará el próximo lunes entre las 12:00 y las 14:00 en la sede de Madrid en la que expresarán la necesidad de retomar la negociación del convenio colectivo "desde el nuevo modelo organizativo". La presencia de Gutiérrez es novedosa y supone la modificación de la delegación de la compañía. También es llamativo que la compañía cita al comité de empresa, no al comité de huelga.

Se refiere a la reducción de cinco a tres los turnos de trabajo en la fábrica para implantar un nuevo modelo organizativo y de producción adaptado a las condiciones del mercado, "por la modificación que el mismo supone en materias relevantes como la retribución y el tiempo de trabajo como consecuencia de la desaparición del cuarto y quinto turno".

Además, la dirección de Acerinox quiere tratar con los representantes de los trabajadores su "valoración sobre el impacto en el volumen de empleo actual de la plantilla que se producirá como consecuencia de la implementación de un modelo organizativo a tres turnos".

Antes de esta convocatoria, el presidente del comité de huelga, José Antonio Gómez Valencia, ha subrayado que el momento actual es el de la negociación de un convenio colectivo, no de negociar despidos. "Primero hay que negociar el convenio y firmarlo. Y si luego se plantean despidos, con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), habrá que negociarlo y ver si las condiciones son buenas, como cuando en 2019 se pactó la salida en condiciones dignas de unos 200 trabajadores", ha matizado en declaraciones a los medios.

"La empresa no ha dado detalles, ahí va a estar la sorpresa. No va a ser fácil, llevamos mucho tiempo y nos lo ponen cada vez más difícil. O entramos todos o no entra ninguno. Por ahora no ha cambiado absolutamente nada. Tenemos que pensar en positivo porque vamos a volver a negociar", ha dicho a la plantilla el portavoz del comité, megáfono en mano.

El portavoz del comité de huelga ha hecho un llamamiento a los mandos intermedios y otro personal que no secunda las movilizaciones (unas 350 personas) para que se adhieran a la huelga. "Si a la empresa le sobra gente, van a empezar por los más caros. Y si hay menos trabajadores, haran falta menos jefes. A ellos también les va a tocar", ha advertido.