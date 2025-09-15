La Diputación lleva la Semana Europea de la Movilidad al Campo de Gibraltar con talleres y actividades educativas

El Campo de Gibraltar se convertirá en protagonista de la Semana Europea de la Movilidad gracias a las iniciativas impulsadas por la Diputación de Cádiz para concienciar sobre los beneficios del transporte sostenible. La Línea de la Concepción y Castellar de la Frontera han sido elegidos como sedes de dos actividades destacadas dentro de un amplio programa provincial que se extenderá hasta el 5 de octubre.

Taller gratuito de mecánica ciclista en La Línea

La Línea de la Concepción abrirá el programa los próximos 16 y 17 de septiembre con un taller intensivo de "Mecánica de bicicletas" que promete dotar a los participantes de autonomía total para el mantenimiento de sus vehículos de dos ruedas. La iniciativa, que ya cuenta con las 20 plazas disponibles completamente cubiertas, ofrecerá formación gratuita durante 16 horas distribuidas en jornadas de mañana y tarde.

Los asistentes aprenderán técnicas esenciales como el ajuste de frenos y cambios, reparación de pinchazos, engrase y limpieza de cadenas, entre otras habilidades fundamentales. La formación será impartida por una empresa especializada en contenidos técnicos ciclistas, con el respaldo colaborativo del Ayuntamiento linense.

Esta actividad, que ya demostró su éxito en ediciones anteriores celebradas en Los Barrios y San José del Valle, no solo busca fomentar el uso cotidiano de la bicicleta entre la ciudadanía, sino que también representa una oportunidad valiosa para emprendedores y pequeñas empresas del sector deportivo de la comarca.

Actividades previstas en La Línea 16 y 17 de septiembre: Taller práctico de reparación y mecánica de bicicletas Se llevará a cabo en la plaza del teatro Paseo de La Velada, con el objetivo principal de fomentar la movilidad sostenible y el impulso del emprendimiento local, ofreciendo una formación básica y práctica en un sector en pleno crecimiento. Contará con 20 plazas y se impartirá por una empresa especializada en horario de mañana y tarde, con una duración de 16 horas repartidas en dos días. 18 de septiembre: “Muévete con arte” Se trata de un concurso para la elaboración de un mural colaborativo en el patio de la estación de autobuses, con el objetivo de promover la cultura urbana y difundir valores de movilidad sostenible, inclusiva y segura. Podrán participar artistas urbanos y muralistas mayores de 18 años, a título individual o en colectivo, sin limitación de nacionalidad o lugar de residencia. Se ha establecido un premio único de 16.000 euros para al mejor proyecto artístico. 20 de septiembre: “Muévete con facilidad. Accesibilidad cognitiva para todos” Es una actividad de sensibilización y mejora de la accesibilidad cognitiva en la ciudad, dirigida a toda la ciudadanía. El objetivo principal es facilitar la orientación y comprensión del entorno urbano para personas con discapacidad intelectual, dificultades de comprensión, personas mayores y visitantes. Se llevarán a cabo acciones de señalización para una orientación sostenible, con la colocación de panales y señalíticas con pictogramas y lectura fácil desde la estación de autobuses hacia puntos claves de la ciudad, además de disponer de material divulgativo, con folletos y carteles de lectura fácil para reforzar la comprensión de la movilidad urbana y la ubicación de los servicios. 19 de septiembre: “Bici Escuela” Iniciativa dirigida al alumnado de Primaria que combina formación teórica y práctica sobre movilidad sostenible y seguridad vial. La actividad tiene un enfoque participativo y lúdico, fomentando el uso seguro y responsable de la bicicleta entre la población escolar. Además este mismo día se llevará a cabo otra iniciativa, bajo la denominación de “Ponte en Mi Lugar”, dirigida también al alumnado de Primaria, en la que se contará con un circuito temático de simulación en silla de ruedas. Una iniciativa que tiene como objetivo principal sensibilizar y concienciar en la importancia que tiene para las personas con movilidad reducida que los entornos sean accesibles y amables. 22 de septiembre: “Muévete por la ciudad sin malos humos” Se desarrollará coincidiendo con el día mundial sin coches, efemérides que pretende promover una conciencia ecológica en los ciudadanos del mundo, contribuyendo al cuidado de la salud de las personas y del medio ambiente. Durante esta jornada los autobuses serán gratuitos y se desarrollarán actividades para promover hábitos y conductas por una movilidad más sostenible, impulsando el uso de los medios de transporte públicos.

La Línea se une a la Semana Europea de la Movilidad con diferentes iniciativas.

"Bici Educa" llega a los colegios de Castellar

Castellar de la Frontera recibirá el 18 de septiembre la innovadora iniciativa "Bici Educa", un programa educativo diseñado especialmente para centros escolares que combina diversión y aprendizaje en materia de movilidad sostenible. Los escolares de la localidad participarán en actividades dinámicas que incluyen circuitos de obstáculos, juegos en bicicleta y formación vial práctica.

La jornada permitirá a los estudiantes desarrollar habilidades ciclistas mientras aprenden sobre seguridad vial, movilidad sostenible y hábitos de vida responsables en un entorno lúdico y participativo. La actividad representa una novedad en el marco de la Semana de la Movilidad provincial, aunque la Diputación lleva meses implementándola exitosamente a través de su Servicio de Deportes.

Para garantizar la calidad y profesionalidad de la iniciativa, la administración provincial cuenta con el apoyo organizativo y logístico de la Federación Andaluza de Ciclismo, que aporta su experiencia en la formación ciclista educativa.

Un programa integral para toda la provincia

Según explicó Javier Vidal, vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación, estas actividades forman parte de un programa más amplio que se desarrollará también en Chipiona, Cádiz, Bornos y San Fernando, culminando el 5 de octubre con una gran marcha en bicicleta en la ciudad isleña.

La iniciativa "Bici Educa" recorrerá igualmente otros municipios, visitando centros educativos de Chipiona (16 de septiembre), La Línea (19 de septiembre) y Bornos (22 de septiembre), extendiendo así su impacto educativo por toda la geografía provincial.

La programación incluye además la presentación el 18 de septiembre de DipuCar, una aplicación móvil pionera destinada al uso compartido de vehículos entre el personal de la Diputación, que busca reducir la huella de carbono y fomentar un modelo de movilidad más cooperativo y eficiente.