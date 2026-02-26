La Diputación se compromete a activar un plan de reconstrucción para Jimena y Tesorillo tras las lluvias, pero no concreta la cuantía

La presidenta de la Diputación, acompañada por los alcaldes, en su visita a Jimena y Tesorillo

La Diputación de Cádiz se ha comprometido este jueves a poner en marcha un plan de reconstrucción para Jimena y Tesorillo, los dos municipios del Campo de Gibraltar afectados por los últimos temporales cuya dotación económica no concretada, a la espera de que concluya la evaluación de los desperfectos. De forma paralela, la institución provincial ya ha adjudicado por 2,08 millones de euros las obras de emergencia en la carretera CA-8201, que une Jimena de la Frontera con Puerto Galis, una vía estratégica para la actividad económica de la comarca.

Los trabajos de esta vía, con un plazo de ejecución de cinco meses, permitirán actuar en un trazado en el que se han producido desprendimientos de ladera y más de una decena de deslizamientos de terreno, con la desaparición de la calzada en cuatro puntos. El corte de esta conexión afecta al acceso a explotaciones forestales y fincas, con incidencia directa en el empleo y la producción en esta zona del interior campogibraltareño.

El presupuesto provincial se ha diseñado con carácter flexible para ajustarse a las necesidades reales de cada municipio afectado, de modo que el futuro plan de reconstrucción se concretará conforme se determinen los efectos de la sucesión de borrascas. Estas medidas se sumarán a las intervenciones ejecutadas desde los primeros días del temporal.

En Jimena de la Frontera los daños se reparten entre infraestructuras viarias y distintos puntos del casco urbano, mientras que en San Martín del Tesorillo se han registrado inundaciones en viviendas, desalojos y calles anegadas tras el desbordamiento del río Guadiaro, uno de los episodios más graves de los últimos años en este municipio del Campo de Gibraltar.

El temporal también ha golpeado al sector agrícola campogibraltareño, con pérdidas en plantaciones, accesos y maquinaria. La empresa Pérez Zara Agrícola estima daños superiores a 1,5 millones de euros, en un contexto que los productores consideran inédito por la magnitud de las inundaciones.

Valoraciones

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, realizó este jueves una visita institucional a ambos municipios junto a los alcaldes Fran Gómez y Jesús Fernández, en la que trasladó el respaldo de la administración provincial e informó de la adjudicación de las obras en la carretera.

El alcalde de Jimena, Fran Gómez, ha agradecido la visita de Almudena Martínez y ha expresado su “alegría” al saber que “en breve empezarán las intervenciones en la carretera”. El primer edil ha puesto el acento en cómo afecta el corte al sector forestal y la necesidad que tienen de “pedir ayuda, en este caso a la Diputación, para intentar paliar lo daños y que podamos volver mínimamente a la normalidad”.

En San Martín del Tesorillo la presidenta de la Diputación ha conocido de primera mano los daños en calles como Sevilla, Málaga y Granada.

Rapidez, colaboración y empatía son las claves que, según ha dicho la presidenta, está teniendo la Diputación de Cádiz en su actuación respecto a los efectos de las borrascas. “Vamos a apoyar la recuperación de los municipios”, ha asegurado.

Almudena Martínez del Junco ha mantenido además sendos encuentros con representantes de la cooperativa Campo Guadiaro, a la que pertenecen productores de aguacates y naranjas, y de la empresa Pérez Zara Agrícola, especializada en la producción de aguacates.

La primera ha expresado su preocupación por una situación “sin precedentes” en la historia reciente. Las lluvias y el desbordamiento del río Guadiaro han provocado “destrozos” en las plantaciones, maquinaria y accesos.

Las inundaciones en sus instalaciones se han convertido en algo habitual últimamente. En ambos casos, Martínez del Junco les ha ofrecido el apoyo de la Diputación y ha reiterado el compromiso de la administración provincial hacia el sector primario.