La Diputación de Cádiz destina 2,7 millones a obras de emergencia en carreteras del Campo de Gibraltar tras los temporales

La Diputación de Cádiz ha aprobado una inversión de 2,7 millones de euros para ejecutar obras de emergencia en varias carreteras del Campo de Gibraltar afectadas por las recientes borrascas. Los trabajos, gestionados por el Área de Cooperación, buscan garantizar la seguridad de los vecinos y recuperar la normalidad en las vías dañadas.

Las actuaciones se centrarán en tres carreteras principales: la CA-8201, Jimena-Puerto Galis, con un presupuesto de 2.084.930 euros y un plazo estimado de cinco meses; la CA-9208, El Cobre (Algeciras), con 318.358 euros y un plazo aproximado de tres meses; y la CA-9207, Los Barrios-Estación de San Roque, con 312.003 euros y también tres meses de ejecución.

La Diputación recuerda que comenzó a adoptar medidas de emergencia, como consecuencia de los temporales, desde el 4 de febrero, coordinando sus acciones con los ayuntamientos y otras administraciones para señalizar los problemas en las carreteras, realizar reparaciones urgentes y cortar tramos cuando ha sido necesario, evitando la incomunicación de las poblaciones. Según el diputado Javier Bello, “estamos actuando en todas las comarcas afectadas y seguiremos atendiendo las necesidades de los vecinos en materia de carreteras”.

En El Cobre se intervendrá en saneos para retirar zonas con exceso de agua, se reforzará un muro de escollera-hormigón, se recuperará la cimentación de la calzada y se ejecutarán terraplén y pedraplén. Además, se mejorará la pavimentación, se instalarán barreras de seguridad y se actualizará la señalización. Los trabajos estarán a cargo de Eiffage Infraestructuras.

En la carretera de Los Barrios-Estación de San Roque se realizarán saneos, refuerzo del muro de escollera, creación de una base sólida para la calzada y ejecución de terraplén. También se mejorará la pavimentación, se instalarán barreras de seguridad y se trabajará en señalización. Estas obras serán ejecutadas por Construcciones Maygar.