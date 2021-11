El Comité Antisida insiste en la importancia del diagnóstico para frenar la pandemia del VIH

La prevención y un diagnóstico rápido siguen siendo las llaves más eficaces para cerrar el paso a la expansión del VIH. Por eso, el Comité Antisida del Campo de Gibraltar mantiene un año más su llamamiento a la población en general para que se efectúe regularmente pruebas diagnósticas que permitan detectar y tratar cuanto antes los posibles casos de infección por VIH. Principalmente, para evitar que se desarrollen más casos de Sida.

Es el llamado objetivo 95-95-95 que plantea Onusida (el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida). Busca que el 95% de las personas con VIH estén diagnosticadas, el 95% reciba tratamiento y alcanzar, al menos, el 95% con carga viral indetectable e intransmisible.

Por este motivo, es fundamental conocer la situación de la salud de uno mismo, tal y como apostilla José Luis Gómez, presidente del Comité Antisida de la comarca. "La pandemia del VIH/Sida sigue ahí. La medicación es eficaz y demuestra que una persona tratada puede pasar a tener una carga viral indectable y por tanto intransmisible. Por eso es importante dar visibilidad y que la población no se olvide de esta pandemia", reflexiona Gómez en la víspera del 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el Sida.

En este 2021 se cumplen 40 años del primer caso de VIH positivo en España. Una pandemia que se ha cobrado ya la vida de más de 40 millones en todo el mundo y cuya erradicación sigue pendiente por parte de la ciencia.

"Hay avances como un estudio mosaico para una vacuna que ya está en curso con la administración en personas no contagiadas para evaluar su eficacia. Y otros como la profilaxis pre y post exposición que están cada vez más implantadas pero que siguen siendo desconocidas por una parte del colectivo de médicos o por los propios usuarios potenciales", reflexiona Gómez.

El Comité Antisida recalca la necesidad de informar y potenciar el uso de medidas preventivas como el preservativo junto con la profilaxis preexposición (Prep), educar a la población más joven para que conozcan los riesgos del virus y concienciar a la ciudadanía de la necesidad de realizarse la prueba, gratuita y confidencial.

Sin embargo, según el Comité Antisida, todavía se siguien produciendo barreras en las consultas de medicina de familia que provocan desconcierto en los usuarios que no ayuda a la situación.

Diagnósticos retrasados por la Covid-19

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha hecho un llamamiento para todos aquellos que tengan sospechas o hayan tenido una relación de riesgo se hagan la prueba de detección del VIH, debido a que, según datos del ministerio de Sanidad, casi el 50% de los nuevos casos se diagnostican "tarde" y hasta un 13% de los afectados podría no saber que son portadores.

Una situación que se ha visto agravada por la Covid-19, según el Comité Antisida del Campo de Gibraltar. "Se han dado casos que han derivado en Sida por no ser atendidos con rapidez por culpa de la pandemia de la Covid-19. Además, no ayuda el hecho de que en el Hospital Punta de Europa se haya pasado de tener tres especialistas en enfermedades infecciosas a solo uno", denuncia el Comité Antisida.

La estadística oficial señala, sin embargo, que las infecciones por VIH en Andalucía descendieron más de un 8% durante el año 2020, siendo la tendencia en España muy similar a la de los países de su entorno. Concretamente, los 573 casos detectados en el 2019 han bajado a 527 en el pasado año, lo que supone una tasa de incidencia de 6,2 casos por 100.000 habitantes, según datos dados a conocer por la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, en el acto de entrega de premios de la XXVI Edición del concurso de carteles y otros soportes con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Sida 2021.

El Comité Antisida del Campo de Gibraltar discrepa con las estadísticas oficiales. "Desde 2019 no hay estadísticas completas, solo parciales. No son datos reales", incide Gómez. "Que se reduzca el número de casos nuevos no quiere decir que se baje el número de personas contagiadas. En este caso, es acumulativo por su carácter crónico frente a otras enfermedades de transmisión sexual que se curan. Por eso insistimos en la importancia de hacerse un test al menos una vez al año. Y en función del número de parejas sexuales, de seis a tres meses. La información es el principio para vencer esta pandemia", concluye Gómez.

Actos en la comarca

Para conmemorar el Día Mundial de Lucha contra el Sida, la entidad ha celebrado este martes dos actos, en Los Barrios y La Línea, consistentes en la lectura de un manifiesto en el que se incide en la importancia de desestigmatizar la situación, dado que existen fármacos que permiten mantener bajo control al VIH.

En ambos municipios, el comité ha leído el manifiesto a lo que seguirá este miércoles en Algeciras un acto central comarcal en la Escuela de Artes y Oficios.

En Los Barrios, representantes del Comité Antisida del Campo de Gibraltar han impartido un taller sobre infecciones de transmisión sexual en el Centro de Orientación Familiar (COF). Tras ello, durante la lectura del manifiesto han reivindicado la necesidad de atención que siguen precisando las personas afectadas por esta enfermedad en todo el mundo. El acto ha contado con la asistencia del alcalde, Miguel Alconchel, y de los concejales Sara Lobato, Daniel Pérez, Pablo García y Rafael Oliva, entre otros.

En La Línea, han tomado parte en la lectura del texto la teniente de alcalde del área de Salud, Participación Ciudadana y Bienestar Social, Ceferina Peño; la concejal de Asuntos Sociales, Salud e Igualdad, Zuleica Molina; la edil, Raquel Ñeco; Concepción Álvarez, de Despierta; Sor Joaquina, del Hogar Marillac, y miembros del Comité Ciudadano Antisida del Campo de Gibraltar.

En Algeciras, el Comité Antisida celebrará sus actividades este miércoles desde las 12:00. Consistirán en la lectura del manifiesto comarcal, la exhibición de un cortometraje elaborado por Cesida para el alumnado y la apertura de una exposición de trabajos de alumnos de la escuela que se podrá visitar a lo largo de las próximas semanas.