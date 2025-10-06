Detenidos en Ceuta los padres y un tío de un bebé de ocho días hallado muerto en su vivienda

Agentes de la Policía Nacional acceden al portal donde se encuentra la vivienda en la que falleció el bebé.

La Policía Nacional ha detenido este lunes en Ceuta a los padres de un bebé de ocho días que fue encontrado sin vida en la vivienda familiar durante la madrugada de este lunes. También ha sido arrestado el tío paterno del recién nacido, según han informado fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron poco después de la medianoche, cuando los servicios de emergencias recibieron una llamada de vecinos que alertaban de gritos y un fuerte alboroto procedentes del domicilio donde residía la familia. Al llegar al lugar, los agentes hallaron el cuerpo sin vida del bebé.

Tras el hallazgo, la Policía procedió a la detención de los tres adultos presentes en la vivienda: la madre, el padre y el hermano de este último. Todos ellos se encuentran bajo custodia policial y a la espera de pasar a disposición judicial.

En la casa han trabajado efectivos de la Policía Científica, que están recabando pruebas y realizando una inspección técnica ocular. Hasta el lugar también se desplazó el juez de guardia, que ordenó el levantamiento del cadáver del menor.

El matrimonio tiene otro niño, de cuatro años, aunque no se ha concretado si este se encontraba también en el interior de la vivienda en el momento de los hechos. Los vecinos han asegurado a EFE que era habitual escuchar gritos en el interior de la casa, al no ser la primera vez que discutía el matrimonio arrestado.

La calle Alférez Provisional está integrada por cinco portones de cuatro pisos cada uno de ellos y un bajo, y está situada a escasos 100 metros de una Comisaría de la Policía Nacional.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta ha asumido la investigación y ha decretado el secreto de sumario, por lo que por el momento no han trascendido detalles sobre las causas de la muerte ni sobre las circunstancias en las que se produjo el suceso.