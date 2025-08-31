Los delitos informáticos aumentan un 15% en el Campo de Gibraltar y ya son uno de cada cinco de los que se cometen

La criminalidad en el Campo de Gibraltar muestra un doble perfil al cierre del primer semestre de 2025. Por un lado, las infracciones penales descienden en términos generales, con una reducción del 6% respecto al mismo periodo de 2024. Pero, al mismo tiempo, la cibercriminalidad se dispara y ya supone el 20,5% del total, es decir, uno de cada cinco delitos registrados en los municipios de más de 20.000 habitantes: Algeciras, La Línea, San Roque y Los Barrios. En conjunto, la cibercriminalidad creció un 15,4% respecto a 2024.

En total, entre enero y junio se contabilizaron 5.300 infracciones penales, de las que 4.213 corresponden a criminalidad convencional y 1.087 a ciberdelitos, según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior. El fenómeno digital sigue creciendo en todos los municipios salvo en Los Barrios, donde se mantiene estable, mientras que los delitos tradicionales, como los hurtos, robos con fuerza o sustracción de vehículos, tienden a la baja.

Los datos reflejan un fuerte incremento de las estafas informáticas y de otros delitos cometidos por medios telemáticos. En el conjunto del Campo de Gibraltar se sumaron 879 estafas informáticas, un 9% más que en el mismo periodo de 2024, mientras que los llamados “otros ciberdelitos” casi se duplican, pasando de 134 a 206 casos. La comarca sigue así una tendencia nacional en la que el fraude online y los delitos vinculados a internet se consolidan como una de las principales preocupaciones de seguridad ciudadana.

Algeciras: suben los delitos contra la libertad sexual

Con 2.742 infracciones penales, Algeciras concentra más de la mitad de la criminalidad del Campo de Gibraltar. El balance global desciende un 5,3% respecto al mismo periodo de 2024, pero hay indicadores que preocupan: los delitos contra la libertad sexual aumentan un 40%, con 28 casos frente a los 20 de enero a junio del año anterior. Dentro de este apartado, los abusos y agresiones sin penetración se duplicaron (de 10 a 20), mientras que las violaciones con penetración bajaron ligeramente (de 10 a 8).

En positivo, los hurtos bajaron un 19,5% (de 405 a 326), las sustracciones de vehículos se redujeron casi a la mitad (-47,5%) y los robos con fuerza en domicilios un 35%. El tráfico de drogas se mantuvo prácticamente estable, con 128 casos frente a 130 en 2024.

La cibercriminalidad en Algeciras alcanzó los 599 casos, lo que representa un 21,8% del total. De ellos, 474 fueron estafas informáticas y 125 otros ciberdelitos, un 76% más que en el año anterior.

La Línea: más delitos telemáticos y más droga

En La Línea de la Concepción se registraron 1.095 delitos, con un descenso del 9,1%. El retroceso es visible en los hurtos (-22,5%) y en los robos con fuerza (-57,9%), aunque se incrementó el tráfico de drogas (+31,8%), que pasa de 22 a 29 casos en el semestre.

En cuanto a delitos sexuales, se redujeron un 25%, pasando de 12 a 9, mientras que los intentos de homicidio desaparecieron (de 2 a 0).

La cibercriminalidad aumentó un 29,5%, hasta los 136 casos. De ellos, 116 fueron estafas informáticas y 20 otros ciberdelitos, un crecimiento del 43% respecto al año anterior.

San Roque: bajan robos, suben agresiones sexuales

San Roque cerró el primer semestre con 803 infracciones penales, lo que supone un 2,9% menos que en 2024. La caída más destacada está en los robos con fuerza en domicilios (-64,5%), que pasan de 31 a 11. También bajan los robos con violencia (-33%) y se mantiene la criminalidad convencional en niveles similares.

El dato más preocupante es el aumento de los delitos contra la libertad sexual (+40%), con siete casos frente a cinco. De ellos, dos fueron agresiones sexuales con penetración, cuando en 2024 no se registró ninguna.

En el ámbito digital, los ciberdelitos aumentaron un 22,9%, hasta los 188 casos. Especialmente significativos son los “otros ciberdelitos”, que pasaron de 25 a 39 (+56%).

Los Barrios: cero drogas, pero más robos de coches

En Los Barrios se contabilizaron 660 delitos, un 4,6% menos que en el mismo periodo de 2024. Llama la atención que no se registró ningún caso de tráfico de drogas, frente a los cinco del año pasado. Sin embargo, se produjo un incremento de las sustracciones de vehículos (+55,6%), que pasaron de 9 a 14.

Los delitos contra la libertad sexual se mantuvieron en cinco, aunque con cambios internos: las agresiones sexuales con penetración bajaron de 3 a 0, mientras que el resto de abusos subieron de 2 a 5. Los hurtos descendieron un 19% (de 141 a 114).

En materia telemática, la cibercriminalidad se mantuvo estable con 164 casos, lo que supone una proporción muy elevada: uno de cada cuatro delitos cometidos en el municipio es digital.