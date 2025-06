A las cinco de la tarde, muchos de los periodistas y cámaras que cubrían la comparecencia del presidente tampoco habían comido. Pero cumplían con el deber de informar a esta España en la que cada día nos despertamos con un nuevo escándalo del partido que nos desgobierna. Un partido que, entre otras cosas, dice que Bildu es tan honorable como el resto de las formaciones; porque ETA ya no existe. No como Franco, que ayer lo vieron por la playa del Rinconcillo. Unas siglas cogidas con alfileres y en manos de separatistas, golpistas, puteros, drogadictos y prófugos donde ya nadie confía en nadie y la corrupción campa a sus anchas. Donde hay más sinvergüenzas que en la primera temporada de Los Soprano. La UCO de la Guardia Civil los tiene contra las cuerdas con el buen hacer de sus operaciones. Será un largo y tórrido verano donde muchos llevarán quemaduras y no serán del sol, sino de poner las manos en el fuego. Ya se lo decía Don Quijote a Sancho: "Ladran... luego cabalgamos". Y recuerda que las bicicletas son para el verano.