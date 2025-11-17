Cuatro estudiantes del Campo de Gibraltar, reconocidos en el acto de mejores expedientes académicos del curso en Andalucía

El Campo de Gibraltar ha sido protagonista con cuatro estudiantes brillantes en el acto de reconocimiento a los mejores expedientes académicos del curso pasado 2024-25 por parte de los alumnos más brillantes de Bachillerato, FP y Enseñanzas Artísticas Superiores que han estudiado en centros andaluces, celebrado este lunes en el Palacio de San Telmo (Sevilla) con Juanma Moreno, el presidente de la Junta, a la cabeza de la representación institucional.

El estudiante Esteban Martín Fernández, del centro docente Montecalpe de Algeciras, que ha obtenido la mejor calificación global en la provincia, ha hablado en representación del alumnado premiado. Martín ha agradecido el apoyo recibido y ha animado a sus compañeros a seguir apostando por la superación para ser generadores de cambio y cultivar el conocimiento como vía de crecimiento personal y colectivo.

La comarca ha estado representado también entre los premiados por África Cruz Hernández (CDP Los Pinos de Algeciras), Alberto Moreno Casuso (IES José Cadalso de San Roque) y Pablo Vico Pérez (IES José Cadalso de San Roque).

La provincia, además, ha contado entre los galardonados con Martín Marchante Guerrero (IES Sancti Petri de San Fernando), María Pérez Sánchez (IES Virgen del Carmen de Puerto Real), Cayetano Hurtado Cuevas (CDP Guadalete de El Puerto de Santa María), Iker Callesi Franco (IES Seritium de Jerez), Leonor Palomino Gamaza (CDP Grazalema de El Puerto de Santa María), Cristina Ojeda Sánchez (IES Virgen del Carmen de Puerto Real) y Juan Antonio Tamayo Herrera (IES La Granja de Jerez).

El José Cadalso de San Roque y Los Pinos de Algeciras, los otros centros de la comarca con galardonados

"Representáis el espíritu de esta Andalucía que quiere ser cada día mejor, más capaz y más fuerte, que ahora cree en sí misma, sin miedo, sin complejos. Que empieza a ser líder en muchas cosas: exportaciones, energías renovables, personas emprendedoras, innovación... Tengo una fe inmensa en lo que vosotros, las generaciones más jóvenes, podéis hacer por Andalucía. Nunca estuvo el futuro de nuestra tierra en mejores manos", ha felicitado Moreno.

El presidente ha puesto el foco en la labor de los docentes y en su importancia dentro del sistema educativo: "Ellos contribuyen a que el talento, la vocación y el entusiasmo de los alumnos cristalice en superación, en capacitación y, muchas veces, en éxito. Me siento orgulloso de que hoy, el sistema educativo público andaluz sea modélico en España. Con todos sus defectos, pero con todas sus virtudes, que son muchísimas".

De igual forma, Moreno ha reivindicado la tolerancia, la diversidad y la igualdad de oportunidades como valores que deben regir la educación en Andalucía, así como el día a día de todos sus centros docentes, donde no tenga cabida ningún brote de acoso o bullying.

"La educación pública andaluza se esfuerza para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de formarse, prosperar y adquirir las mejores herramientas para la vida. La diversidad es un tesoro que debemos cuidar. Los centros de enseñanza pública de Andalucía son hoy un espacio seguro de convivencia. Os pido a estudiantes y familiares que contribuyáis a que sea así, no consintiendo que nada ni nadie atente contra la autoestima, la dignidad y la integración de ninguna persona", ha reclamado el presidente.