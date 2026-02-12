El CSIC descarta que los terremotos de febrero estén relacionados con las borrascas

Los terremotos registrados desde principios de febrero, algunos de ellos en el Campo de Gibraltar, no guardan relación con las intensas lluvias ni con los episodios de borrascas recientes. Se trata de pequeños temblores de origen tectónico, habituales en esta región, que forman parte del comportamiento natural de las fallas y ayudan a liberar tensión acumulada en el subsuelo.

Así lo han explicado este jueves técnicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), integrados en la Comisión Técnica Territorial de Trabajo, y del Instituto Geográfico Nacional (IGN) a un grupo de representantes políticos de la comarca, entre el alcalde de Castellar, Adrián Vaca, a los que han trasladado un mensaje de tranquilidad tras los episodios sísmicos registrados durante las recientes borrascas.

Según detallaron, los seísmos no han superado magnitudes bajas y se están produciendo en forma de series o enjambres sísmicos, un fenómeno común que no implica un aumento del riesgo de que se produzca un terremoto de gran magnitud. Asimismo, indicaron que esta actividad sísmica es similar a la registrada históricamente en la zona y forma parte del comportamiento natural de las fallas, que liberan así la tensión acumulada en el subsuelo.

La sismicidad continúa siendo monitorizada de manera permanente por la red de control del Instituto Geográfico Nacional, en coordinación con los distintos organismos competentes.

Desde los servicios de emergencia se ha insistido en la importancia de mantener la calma, evitar la difusión de rumores y atender únicamente a la información procedente de canales oficiales. Los equipos técnicos y operativos siguen trabajando de forma coordinada para vigilar la evolución de la situación y garantizar la seguridad de la población.