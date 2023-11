Landaluce pedirá explicaciones en el Senado por un nuevo corte 'sine die' del tren directo Algeciras-Madrid

El servicio directo del tren Intercity que une Algeciras con Madrid ha vuelto a quedar interrumpido en ambos sentidos desde la tarde de este lunes, sin saber la duración del corte, tan solo 20 días después de reanudar la conexión ferroviaria con la capital, tras unas obras que duraron más de cuatro meses.

El alcalde José Ignacio Landaluce ha denunciado “una profunda falta de información, así como un auténtico maltrato a los campogibraltareños con este nuevo corte en la conexión directa con Madrid, teniendo los usuarios que hacer transbordo en Antequera-Santa Ana y realizar el viaje en autobús entre Antequera y Algeciras”.

“Venimos denunciando estas tristes situaciones desde hace semanas", ha añadido el primer edil. "Pedimos información al Ministerio de Fomento sobre si estaba prevista otra interrupción en el servicio, pero nunca nos llegaron a contestar, y ahora, sin ningún tipo de explicación previa, anuncian de la noche a la mañana que no hay tren directo, sin especificar hasta cuando durará, con el consiguiente perjuicio para los viajeros y el sector comercial y portuario de la ciudad. Estamos hablando de perdidas económicas reales, de personas que no pueden coger el ferry a Ceuta o profesionales que no llegan a sus compromisos laborales”, ha lamentado Landaluce.

"No es solo el hecho de los graves retrasos, con locomotoras viejas o vagones llenos de insectos, sino que Renfe y el Gobierno deben poner atención en todas aquellas personas que tienen problemas para viajar y necesitan ayuda o atenciones”, ha declarado el alcalde en referencia a las personas mayores, familias con hijos pequeños o personas con movilidad reducida que tienen ahora que hacer "un viaje más tedioso, largo y complicado".

Landaluce ha pedido "una dosis de realidad y rigor" al Gobierno de España que “está más atento en traspasar Rodalies (antiguamente Cercanías Barcelona) y perdonar deudas a sus socios que en atender las necesidades y retos de nuestra tierra". El alcalde de Algeciras ha anunciado que volverá a pedir explicaciones en el Senado por esta última interrupción del servicio.