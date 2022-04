Un tren de altas prestaciones desde Algeciras hacia Europa, clave frente a las amenazas del transporte mundial

Guerras y pandemias, las actuales y las que pueden venir, los efectos del cambio climático y el oscuro panorama del traslado de mercancías por carretera. Todo esto provoca que el transporte mundial se mueva en un entorno inestable que genera ya situaciones atípicas que amenazan con provocar una crisis económica sin precedentes en la próxima década. La solución -la mejor alternativa conocida- está contenida en una palabra monosilábica que es la que más suena desde hace más de 100 años en el Puerto de Algeciras y su entorno: tren.

En torno a ella se ha creado una asociación de nombre interminable (Alianza Europea para el Desarrollo de Corredores Ferroviarios para la Vertebración de la Península Ibérica y su Conexión Europea) y de objetivo mucho más sencillo: promover los ferrocarriles de alta capacidad como la reacción fundamental en las próximas décadas para conectar la península con Europa del modo más sostenible conocido. Salvar el sistema dándole un vuelco.

Este colectivo, al que de momento se han sumado 66 organizaciones y 70 personas, se ha presentado este miércoles en Algeciras en un acto organizado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental en la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar y que ha reunido a destacados expertos en los temas de mayor interés respecto de las nuevas infraestructuras ferroviarias que demanda la península en su conexión con Europa.

Algeciras, como puerta de Europa, está en el centro de estas aspiraciones, que pasan por la realización de los estudios que sean necesarios para hacer realidad los proyectos de corredores ferroviarios y de transporte, tanto existentes como los que pudieran proyectarse en el futuro, para la vertebración e integración territorial y la transición energética de la península Ibérica. Aquí respaldan el Corredor Central (Algeciras-Bobadilla-Madrid-Zaragoza), el Cantábrico-Mediterráneo (Sagunto-Teruel-Zaragoza-Bilbao), el Atlántico (desde el Norte y Centro de Portugal, Galicia y Asturias por Castilla y León hacia el País Vasco y El Valle de Ebro) y el del Sudeste Ibérico (del sur de Portugal y Extremadura por Castilla La Mancha hasta el Corredor Central).

"Se pretende contribuir a la ejecución de un gran eje de transporte desde los puertos y centros logísticos del norte de África y sur de Europa hacia Francia y el Mar del Norte, que discurra por el interior de la Península Ibérica", ha explicado Salvador Galve, presidente de la Comisión del Ferrocarril del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales de España y decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja.

La asociación ha habilitado una web: Corredoredes.eu para unirse a esta iniciativa mediante la firma de la Declaración de Interés que define el colectivo como una "alianza multisectorial de entidades que participa en la integración de toda la sociedad civil para el estudio, puesta en valor y ejecución de corredores ferroviarios de mercancías que unan los principales puertos y centros logísticos de la península Ibérica desde el sur por el centro y norte de Europa." Además, se explica que el fin de sumarse a esta asociación es el desarrollo de los corredores naturales que atraviesan las regiones con gran potencial de la península Ibérica, los de Interior, para crear plataformas empresariales que generen actividad económica, logística e industrial y que contribuyan a la vertebración y reequilibrio del territorio.

Ángel Gil Gallego, vicepresidente del Centro Español de Logística, ha expuesto "la escasez de conductores" como parte de un "problema estructural del transporte" que requiere del desarrollo de los corredores y autopistas ferroviarias como solución.

Iñaki Barrón de Angoiti, ingeniero de Caminos Canales y Puertos y consultor internacional en ferrocarril de corredores.eu ha explicado la situación de la red ferroviaria de la Península, "infrautilizada" en comparación con la europea, no digamos ya con la estadounidense. En España se realiza en tren solo el 4% del tráfico de mercancías, por el 18% en el conjunto de Europa. La mitad, tiene su origen y destino en los puertos. "Es un sistema complejo para hacerlo competitivo", que necesita "infraestructuras eficaces, no espectaculares" y con un elemento fundamental: las decisiones se deben tomar hoy para obtener beneficios en años, nunca inmediatos. Barrón apostó por abrir un debate sobre el ancho de vía en la península para cambiar un sistema que, por sus diferencias, hoy en día no funciona.

El análisis más vehemente y más cercano a la realidad del Campo de Gibraltar lo realizó Juan María de la Cuesta, de Andalucía Bay 20.30, quien considera que se cierne "un futuro negro" sobre el Puerto de Algeciras y sus empresas, que siguen "aislados" por un tren que "no será de altas prestaciones en 2030" si no cambia la estrategia del Gobierno. Este es "un proyecto vital para Andalucía" que necesita de "una oficina de seguimiento de la Algeciras-Bobadilla en Algeciras", reclamó.

Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, habló de que se trata de una reclamación "histórica" que realmente es ahora incluso más importante que hace 100 años.

Landaluce expuso la importante del puerto algecireño reafirmada durante la crisis del transporte, la guerra de Ucrania, la pandemia del coronavirus e incluso el bloque del Canal de Suez durante el encallamiento de un portacontenedores de Evergreen. Lo cual, evidencia que "hay que buscar soluciones relacionadas con el ferrocarril" que se ajustan a las "tendencias del transporte marítimo y para las que existe "una demanda real", como demuestra el aumento del tráfico ferroportuario pese a las carencias estructurales.