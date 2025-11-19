El coronel en la reserva Jesús Núñez imparte en Málaga una conferencia sobre el origen de la Guardia Civil como modelo moderno de seguridad pública

La Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil (HABeCu) de Málaga celebrará este 19 de noviembre, a las 19:00, una conferencia titulada La creación de la Guardia Civil como nuevo modelo de seguridad pública. El acto tendrá lugar en la Sala Oyarzábal de la Diputación Provincial de Málaga, en la céntrica Plaza de la Marina, y estará abierto al público hasta completar aforo.

La ponencia será impartida por Jesús Narciso Núñez Calvo, coronel de la Guardia Civil en situación de reserva y doctor en Historia Contemporánea, ampliamente reconocido por su labor investigadora y divulgadora sobre la evolución institucional del cuerpo fundado en 1844 por el duque de Ahumada. Durante su intervención, el ex jefe de la Comandancia de Algeciras y colaborador de Europa Sur abordará el contexto histórico que propició la creación de la Guardia Civil y analizará su impacto como herramienta moderna de seguridad pública en la España del siglo XIX, destacando su contribución a la consolidación del Estado y al mantenimiento del orden en una época marcada por la inestabilidad.

EEl cartel del evento. / E.S.

La presentación correrá a cargo de Vicente Pérez Pérez, general de división de la Guardia Civil en la reserva y actual vicepresidente de HABeCu Málaga, quien introducirá la trayectoria profesional del ponente y subrayará la vigencia del tema en la sociedad actual, especialmente en lo relativo a la evolución de los modelos de seguridad y al papel de las instituciones históricas.

Este encuentro forma parte del calendario de actividades culturales y divulgativas promovido por HABeCu con el respaldo de la Diputación Provincial de Málaga. A través de iniciativas como esta, la organización busca fomentar el conocimiento histórico sobre la Guardia Civil y difundir su legado, poniendo en valor su adaptación a los retos y transformaciones de la sociedad contemporánea.