Los hosteleros y comerciantes del Campo de Gibraltar han visto con buenos ojos la extensión del horario de apertura hasta las 22:30 de bares y restaurantes por parte de la Junta de Andalucía a partir de este viernes, aunque para el sector de bares y restaurantes la medida es "insuficiente".

Así lo afirma Santiago Macías, de la asociación de hosteleros de La Línea de la Concepción, que señala que "suficiente no es, pero es bienvenida porque ya podemos dar un servicio de cena, aunque sea rápido, porque teniendo que cerrar a las 21:30 era prácticamente imposible. Dentro de lo malo, ha sido bien acogido y es una buena noticia".

"Claro que no es suficiente, con todo lo que tenemos atrasado y sin ayudas, pero avanzamos un pasito más. Hay que ser positivos y la horita esa de más nos dará algo de vida. El ocio nocturno sigue abandonado, pero al menos bares y cafeterías empiezan a navegar.", añade Macías. El empresario no tenía esperanzas en que la Junta de Andalucía levantara totalmente las restricciones horarias: "Hemos aprendido que las cosas las harán despacio y nos queda tiempo hasta que volvamos a tener el ritmo normal".

Menos satisfecho con la extensión de horarios se muestra Alberto Taja, que regenta el restaurante Cepas en Algeciras: "A mí particularmente no me sirve. Si no puedo abrir hasta las 23:00 o 23:30 no me vale. Para los bares de tapas les será útil y les da una hora más que les permitirá tener un primer golpe de gente".

"A mí no me compensa abrir porque a las 22:30 no tengo terminadas las mesas. Aquí la gente no sale a cenar hasta las 21:00 o 21:30 mínimo. Estamos haciendo solo el servicio de mediodía. Si la gente saliera temprano a cenar, como en la zona de Málaga gracias a los extranjeros, merecería la pena abrir. Podrían haber extendido una hora más la hostelería y poner el toque de queda a las 00:00", abunda el hostelero.

La situación se ve de forma distinta para el comercio, explica Francisco Soto, de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Algeciras: "Una hora más viene de maravilla sobre todo a la hostelería y les da más ánimo del que tenían. Esperamos que después de Semana Santa ya se pueda abrir generalmente. El pequeño comercio lo ha acogido con bastante agrado. Aunque la mayoría de comercios vayan seguir cerrando sobre las 20:30, por lo menos las tiendas de alimentación podrán abrir una hora más", comenta.

Soto cree que la extensión del toque de queda hasta las 23:00 es buena porque "la gente que viene de otros puntos de la comarca a hacer gestiones y que luego visitan nuestros comercios. La ampliación del toque de queda les da un poco más de margen para comprar. Además se da imagen de que las cosas están mejorando".

También se muestra satisfecho con las nuevas medidas Lorenzo Pérez Periáñez, representante de los comerciantes linenses: "Aunque insuficiente, es un respiro importante de cara a la Semana Santa, sobre todo para la hostelería. Al comercio le influye menos. Todo lo que sean medidas aperturistas viene bien ante esta situación".

Periáñez cree que la Junta ha acertado con las nuevas medidas: "Hay que hacer los temas proporcionados e ir con cautela, porque la situación no está ni mucho menos controlada. No nos podemos arriesgar a una cuarta ola, que sería una ruina total. Prefiero que las medidas aperturistas sean escalonadas".

Todos coinciden en que mantener el cierre provincial no cambia mucho las cosas: "Quizás para La Línea sea bueno porque no se irá la gente a otros lugares. Aquí no hay turismo, y menos sin tener pasos de Semana Santa. El aforo es un problema menor, porque si viene un grupo grande lo divides en varias mesas y solucionado", afirma Macías. "El cierre perimetral influye menos en La Línea, porque nos nutrimos mucho de Gibraltar y de los municipios de la comarca. No tenemos un turismo de extranjeros o gente de fuera. Creo que es incluso bueno para nosotros", coincide Periáñez.

Por su parte, Taja ve "bien que no abran las provincias. Todo lo que ahora se haga mal nos perjudicará para el verano. Hay que esperar que la situación se normalice. Este año, los restaurantes que no tengan una buena temporada de verano no sé cómo van a salir".

Por último, Periáñez solicita a la Junta de Andalucía medidas económicas: "Demandamos que junto con estas medidas vengan ayudas a pymes y autónomos para contrarrestar esta situación. Eso es lo que no hay. Hay negocios que lo están pasando mal y están situaciones dramáticas".