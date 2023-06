Sobre la controversia del hidrónimo Guadarranque y su identificación con el Wadi-lakko (río del Lago) de las fuentes árabes (y II)

Podemos establecer que los "lagos de pesca" referidos en el Digesto, además de los caladeros en sí, contemplaban también el puerto, las instalaciones y la ensenada donde se hallaban. En concreto, para nosotros la consideración que se le hace a Carteia dentro de los "lacus quoque piscatorios et portus in censum dominus debet deferre", es definitiva para el uso del término "lacus" en esta zona. Es decir, este lugar generaba pesquerías cuyo aprovechamiento era necesario declarar en la forma censualis, tal como señala el Digesto.

No es descabellado, por ende, pensar que el nombre, con un claro matiz técnico, en época anterior a la llegada de los arabo-bereberes, fuese Fluvium lacus quoque piscatorios et portus in censum Carteiensis, porque Carteia debió conservar durante todo el Bajo Imperio y época visigoda cierta actividad pesquera, siendo el Guadarranque la principal vía de comunicación y salida hacia el exterior de sus producciones pesqueras. Para los musulmanes pronto sería el "río de la arena del lago", Wadi ar-rmel al-buhayra, haciendo así distinción del otro Wadi ar-rmel, antes señalado, existente en la otra orilla del Estrecho para, posteriormente, conforme se empiece a recoger la información de forma escrita y el romandalusí sea una realidad -pensamos que rescatando en parte su denominación romana-, pase a ser denominado simplemente Wadi lakko -lacus-, formando esta voz híbrida al unirse los términos río -wadi-, del árabe, y lago -lacus-, del romance, como antes expusimos. Aunque en un nivel más culto fuese conocido como Wadi ar-rmel lacus quoque piscatorios et portus, o de manera similar, que derivaría, así lo proponemos como hipótesis, en Wadi ar-rml lac[q]a para, finalmente, quedar de forma contraída y por efecto del fenómeno de imela en Wad ar-rmlaqe > Guadarranque. Así sostenemos que era conocido este río durante el siglo VIII y buena parte del IX.

Un posible origen musulmán

Nos resulta sumamente sugestiva la idea que aparece en un trabajo de Juan Antonio Chavarría, siguiendo al profesor Corominas, en relación al topónimo "benalaque", "bena" de agua, que considera un término romanandalusí derivado de la expresión latina vena acquae, por la abundancia en “fuentes y manantiales”. Esta reflexión podría hacerse también con relación al término Guadarranque. Así, podría resultar que de Wad ar-acquae derivase, sin mucha dificultad, a Guadarranque. Y en este caso se cumpliría lo de ser un río con abundantes veneros, fuentes y manantiales, y lo que creemos fundamental: el principal punto de captación de agua para la ciudad de Carteia.

Es más, un hidrónimo muy cercano puede confirmar esto, el río Madre Vieja, en el sentido de que era la "madre del río" o "madre u origen del agua que recibía Carteia", al aportarle al río principal, el Guadarranque una gran cantidad de agua en su tramo final, o a la pequeña ensenada que formaban, y la de ser fuente inagotable para la propia ciudad. Existen numerosas fuentes en las proximidades de Carteia, entre las que podemos destacar la de Fontetar, Miraflores, La Alhaja, y María España. Aun con todo lo acabado de señalar, nos inclinamos más por lo expuesto anteriormente.

Por otro lado, Levi Provençal señala:

Al-Himyari, del siglo XIV […] —tal vez la noticia […] [proceda] de al-Bakri, geógrafo de la segunda mitad del siglo XI— describe a Qartayyana como una ciudad antigua, despoblada, convertida en un campo de ruinas, en el que, como hoy, se sembraban cereales; aún se veía un ancho espigón de piedra que avanzaba en la bahía, sobre el que Muhammad ibn Bilal había construido una torre —bury—. Al Guadarranque lo llama wadi l-bahr [río del mar].

Y claro, teniendo en cuenta que buhayra es un diminutivo de bahr, no es descabellado asociar este wadi al bahr con wadi al-buhayra, es decir río del lago y, en definitiva y de forma concluyente, el Wadi lakko de las fuentes árabes.

Además, existe otra posible alusión al Guadarranque como río principal o grande de la bahía, denominándosele Guadalquivir, "gran río", aunque en realidad nunca se le llegó a relacionar con el que es más conocido. Nos referimos a la que aparece mencionada en una obra de Ángel Sáez, quien, hablando sobre la Torre de Punta Mala, Carbonera o Guadalquitón, señala: "En 1497 se cita una Torre de Carboretinela o Carboneriela […]. Había de contar con tres vigilantes, de los que uno permanecería de forma permanente en la atalaya y los otros, en función de atajadores, habían de alcanzar la desembocadura del Guadiaro hacia el norte y del 'Guadalquibí' hacia el sur".

Hacia el sur el único río con el suficiente caudal para ser considerado como "grande" y "principal" es el Guadarranque, que dista de dicha torre entre doce y trece kilómetros, distancia que se puede recorrer perfectamente a pie en unas dos horas y media, como aparece en varios textos, y que bien puede confirmar la correspondencia de este Guadalquibí con el Guadarranque.

También Vallvé se refiere a este topónimo.

En otras dos ocasiones (Ibn Hawqal) cita Marsa Musa. En la primera describe el mapa de al-Andalus y el Magrib y curiosamente señala que el río de Córdoba pasa por Sevilla y desemboca en el mar de Occidente (al-Garb) frente a Marsa Musa del territorio de Tánger.

Si tenemos en cuenta que Marsa Musa está perfectamente identificada y que el término Guadalquivir significa "río principal", o "mayor", podría estar hablando del más importante de la bahía de Algeciras, situado enfrente de aquella ensenada, y la única posible confusión que se podría producir sería el de señalar río de Córdoba, refiriéndose al territorio del Califato de Córdoba. No olvidemos que este autor es del siglo X, período de pleno apogeo y expansión califal, por lo que podría referirse a al-Andalus y, seguidamente, relacionarlo con el gran río que pasa por las ciudades de Córdoba y Sevilla. De otro modo, no tendría para nosotros sentido lo señalado por Ibn Hawqal.

La presencia de este topónimo es más frecuente de lo que aparentemente pudiera parecer. Así, destacamos también el nombrado en "Tolox por la abundancia de ríos que nacen en sus montañas, formándose en su término el que se conoce como río Grande, el Wadi elKabir de alguna fuente árabe, afluente del Guadalhorce".

Otras posibilidades

Hay otro posible origen más simple, y también menos probable, y quizá por ello no tenido en cuenta hasta ahora, pero que creemos interesante señalar; es el de Wadi Arranque, río de la desbandada, si nos atenemos a una acepción antigua del término "arranque", o "río del comienzo", en el sentido que tiene "arranque" en la terminología militar. Pero, de cualquier forma, sería un hidrónimo surgido muy posteriormente a los sucesos de 711. Lo podríamos datar en la Baja Edad Media, cuando por "arranque" se entendía el lugar desde donde se empezaban a disponer las columnas de los ejércitos y también lugar de "vencimiento de tropas enemigas".

A modo de conclusión

Como se puede observar, existe una gran variedad de posibilidades sobre el origen del hidrónimo Guadarranque y su relación con el decisivo enfrentamiento del 711. Pero una idea aparece cada vez más consolidada, y es que independientemente del nombre con el que se identifique este río es casi con absoluta certeza el escenario de aquella batalla, en cuanto que puede ser identificado con el Wadi Lakko de las fuentes.

Aunque debemos ser cautos y esperar a que se pronuncien los filólogos, debemos aceptar por ahora lo expuesto aquí, porque entre otras razones no existen justificaciones de peso para mantener actualmente la ubicación de la batalla entre Tariq ibn Ziyad y Tarif ibn Malif en otros lugares, en particular en el tradicionalmente aceptado de Guadalate, fruto de la interpretación de un texto de Jiménez de Rada que aparece en pleno siglo XIII y que solo tras una vehemente defensa realizada por el reconocido investigador Sánchez-Albornoz, después de retractarse de su apreciación inicial, pese al magnifico planteamiento que ofrece, si bien, desafortunadamente, parte de unas premisas erróneas y de unos datos inexactos, y bastantes confusos, que invalidan sus conclusiones.

En definitiva, identificamos la al-buhayra de las fuentes con la actual bahía de Algeciras y el río del lago, tanto en su forma árabe Wadi al-buhayra como la híbrida Wadi-Lakko, con su principal río, es decir el Guadarranque y por consiguiente el lugar de la batalla entre Tariq y Rodrigo.

Artículo publicado en el número 58 de Almoraima, Revista de Estudios Campogibraltareños (abril de 2023).