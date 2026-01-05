Contrabandistas en Gibraltar: las fotografías costumbristas de Napper (I)

En cierto modo el trabajo que aquí presento está relacionado con la etnografía histórica. Obviamente no voy a describir e interpretar de manera sistemática la cultura de grupos humanos o comunidades, ni voy a hacer trabajo de campo y a utilizar técnicas de recolección de datos como la observación activa y la entrevista abierta. Lo que pretendo es analizar unas fotografías tomadas hace más de 160 años e intentar descifrar los comportamientos y actitudes que de ellas se desprenden, poniéndolos en relación con los sistemas de valores y la cultura de ese momento. Por lo tanto, voy a extraer toda la información de las imágenes analizadas y ellas mismas nos proporcionarán el contexto.

Desde mediados del siglo XIX muchos artistas se dieron cuenta del filón que suponía realizar imágenes de temática costumbrista y dirigieron su producción a la representación de escenas del más tópico folclorismo, en las que bailaoras, bandoleros, toreros y contrabandistas, resultaban imprescindibles. Algunos fotógrafos intentaron adaptar esta temática al nuevo arte.

El costumbrismo fue un movimiento artístico que pretendía reflejar las costumbres de la sociedad y que se desarrolla especialmente con la aparición del Romanticismo, este movimiento tuvo una especial incidencia en España. El término costumbrismo surge por tanto en el siglo XIX, con la pretensión de recuperar las tradiciones y las costumbres que iban desapareciendo con el desarrollo industrial y el desplazamiento de la población del campo a la ciudad, y la aparición de una nueva clase burguesa que uniformaba vestuario, usos y costumbres en toda Europa. Curiosa y contradictoriamente será esta pudiente y emergente clase burguesa la que demandó estas imágenes.

Como he comentado muchos fotógrafos incluyeron esta temática entre su producción, esta preferencia temática se hace evidente en aquellos fotógrafos que tenían una línea más comercial, tenemos que señalar que algunos de ellos crearon auténticas multinacionales de la reproducción fotográfica llegando a tener catálogos amplísimos. Evidentemente hubo otros fotógrafos que residieron o pasaron alguna temporada en España que también hicieron uso de la temática costumbrista en sus obras, pero mi interés se va a centrar ahora en otro fotógrafo que, en un principio, estuvo al servicio de Francis Frith (1822-1898), fotógrafo que también dirigió otra multinacional de la imagen.

Seville, Gypsy boy dressed as a 'majo'. c. 1862.

Desde hace ya algunos años conocemos que el primer autor comisionado por la Compañía Frith en España y Portugal fue Robert Peters Napper (1819-1867). En el año 2007 el Museo Nacional de Arte de Cataluña organizó una exposición comisariada por Lee Fontanella titulada Napper i Frith. Un viatge fotogràfic per la Ibèria del segle XIX, que recogía los resultados de las investigaciones sobre las relaciones entre ambos. A pesar de esta gran aportación, teníamos pocos datos concretos sobre la biografía de Napper, pero recientemente, en 2023, se ha publicado un estudio de Juan Antonio Fernández Rivero y María Teresa García Ballesteros titulado “La colección de fotografías de España, Portugal y Gibraltar de la casa Francis Frith & Co”, que despejan la mayor parte de las dudas sobre la biografía de Napper. Este fotógrafo era de la misma generación de Frith. Había nacido tres años antes que él, en 1819, en Newport (en el condado Monmouthshire), a tan solo 12 kilómetros al este de la capital de Gales, Cardiff. Al igual que Frith era cuáquero y gracias al descubrimiento de su obituario por parte de Fernández Rivero conocemos muchos datos sobre su vida, según los redactores de su obituario el joven Robert Peters era activo y de mente inquieta, aficionado a la lectura de textos de ciencia y literatura. En 1841, con 22 años, viaja a Australia donde permanece un par de años, la reseña cuáquera de su obituario continúa informando que Napper viajó luego a Filipinas, donde se dedicó a los negocios en la colonia española de Manila, allí se pudo haber iniciado en la masonería, asimismo es más que probable que en las Filipinas aprendiese español y se iniciase como fotógrafo. En Manila permanece doce años. Los biógrafos cuáqueros cuentan que, en 1856, con 37 años, vuelve a su país pasando por América, y que desde entonces se dedica plenamente a la fotografía. Entre 1859 y 1861 Napper forma sociedad con Arthur James Melhuish (1829-1895), junto con el que hizo fotografías por Italia. En septiembre de 1861 Napper se separa de la sociedad que, sin embargo, continúa con la presencia de Thomas Miller McLean que había entrado en la misma con anterioridad. En algún momento entre 1862 y 1863 Frith contrata a Napper para realizar un reportaje fotográfico por España. Posiblemente en esta decisión influyese también el conocimiento del idioma español que hemos supuesto en Napper. El dato constatable es que visitó nuestro país y Portugal, al servicio de la Compañía Frith, probablemente en un único viaje realizado entre 1861 y 1863. La fuente de información más amplia que tenemos sobre Napper en España es la carta que este le escribe a Isidro de las Cagigas de Argos, secretario particular y administrador de los duques de Montpensier, un documento que dio a conocer Lee Fontanella y que permite establecer una serie de aseveraciones de importancia por lo que merece la pena que transcribamos su traducción:

“Newport 29/5/64 Monmouthshire

Estimado señor:

Sin duda estará sorprendido de la demora de mis fotografías de España. Últimamente he decidido hacerme cargo completamente del tema y el señor Frith de Reigate ya no tiene nada que ver. Tengo una inmensa colección de copias de las fotografías de la lista adjunta, y si Su Alteza Real el duque de Montpensier todavía quiere las dos copias de los volúmenes encuadernados con tanta belleza, estaré encantado de enviarle a Su Alteza Real una copia del conjunto para que pueda escoger, o bien me encargaré personalmente de hacer una selección y encuadernarlo con igual belleza. El precio será considerablemente inferior al que le cobraba el señor Frith. Como estas imágenes nunca se han ofrecido al público, estoy deseoso de encontrar compradores, y le estaría increíblemente agradecido si me pudiera dar los nombres de personas de España que crea que podrían estar interesadas en las imágenes de su país, con el fin de enviarles muestras de mi trabajo. Y sería un favor enorme si también pudiera proporcionarme nombres de residentes en Inglaterra.

Permanezco, señor mío, a su servicio más humilde.

R. P. Napper

Sr. Isidro de las Cajigas”

El primer dato reseñable es que la carta está firmada en su localidad de nacimiento, Newport, el 29 de mayo de 1864. Ese dato más la referencia a “la demora de mis fotografías de España" supone por una parte que hubo un contacto previo personal con el secretario del duque, probablemente en 1863 en Sevilla, y por otra parte que ya debía llevar algún tiempo residiendo en Gales, lo que marcaría 1863 como el límite temporal de su estancia en la península Ibérica. El segundo dato de importancia es la mención de “he decidido hacerme cargo completamente del tema y el señor Frith de Reigate ya no tiene nada que ver", lo que implica por una parte que cuando tuvo el contacto con Isidro de las Cagigas en su visita a Sevilla lo hacía al servicio de la Compañía Frith y, por otra, que en ese momento se había producido ya la ruptura. El siguiente dato de interés es la afirmación de “Tengo una inmensa colección de copias de las fotografías de la lista adjunta", una afirmación que no necesita más explicaciones y respecto a la cual muchos habríamos agradecido que el término Ainmensa" se hubiera sustituido por un número más concreto, aunque fuera aproximado. El resto de la carta denota cierto apremio en su situación económica, una urgencia que le hace ofrecer su obra a un Aprecio será considerablemente inferior al que le cobraba el señor Frith". Esa afirmación más la petición a Isidro de las Cagigas de nombres de personas tanto de España como del Reino Unido a los que pudieran interesar sus fotografías implica pues un gran interés en comercializar su obra.

Ya de vuelta en Gales, durante el invierno 1863-64 realiza un poético reportaje de vistas del valle de Neath. Las obras que forman parte de este reportaje son las últimas de las que tenemos constancia segura de que estaban realizadas por él. Napper se ve envuelto en la quiebra del negocio de pastelería y tienda de comestibles de su hermano Edwin, y parece que a partir de 1865 se debió de encargar el mismo del negocio, abandonando, según parece, la práctica de la fotografía. Aunque todavía era relativamente joven, tenía 46 años, es posible que en estas fechas tuviese síntomas de alguna enfermedad. En el obituario de los cuáqueros se afirma que el tiempo vivido en climas tropicales afectó a su salud, y que en 1866 se agravó su estado, padeciendo hemorragias recurrentes durante varios días, y aunque tuvo episodios de mejora ya nunca se recuperaría. Este mismo texto indica que desde su regreso a Inglaterra y su dedicación a la fotografía se apartó de la fe en Cristo, pero que, en sus últimos días, rodeado de sus hermanas, vuelve a la Iglesia de los Amigos (cuáqueros), rechazando la asistencia de un pastor de la Iglesia de Inglaterra (anglicanos) y muriendo por fin el 31 de octubre de 1867, a la edad de 49 años.

Farm servants. c. 1862.

De todos los datos expuestos anteriormente se deduce por una parte la seguridad de que las fotografías, que aparecen en los álbumes titulados Views in Andalusia que él le ofreció al duque de Montpensier, fueron realizadas y posteriormente comercializadas por R. P. Napper, unas imágenes que, en su mayor parte, también fueron comercializadas por Frith. Por otra parte, la probabilidad de que una gran parte de las fotografías de España y Portugal, que no aparecían en ese álbum pero que fueron comercializadas por la Compañía Frith, también fueron realizadas por Napper.

Las fotografías

Dejando ya a un lado temas introductorios, mencionaremos que dentro del álbum Views in Andalusia de Napper aparece un muy interesante grupo de imágenes de tipos humanos. Según las palabras del propio Napper eran fotografías sobre “vestuario de campesinos", al menos así se designada en una hoja publicitaria que incluyó en su álbum de vistas del valle de Neath. Unas fotografías que se desvinculan totalmente de la temática habitual de vistas topográficas. Evidentemente el tema de la fotografía de paisajes constituía una materia de principal interés en aquellos que pretendían vivir de la fotografía. Antes mencionamos que en Gran Bretaña y también en el resto de los países europeos, tanto aquellos que se podían permitir el lujo de viajar, como los que no podían, estaban deseosos de poseer imágenes de geografías y paisajes tanto cercanos como distantes. Esta temática constituía pues el volumen principal de las compañías dedicadas a la comercialización de fotografías. Esto no quiere decir que paralelamente no surgiera también un interés por los temas antropológicos. Igualmente fue creciendo la curiosidad por el vestuario y los rasgos fisiognómicos de aquellos seres que poblaban esas geografías distantes.

Una de las imágenes paisajísticas tomadas por Napper en el Peñón.

Evidentemente se buscaban los tipos más exóticos y distantes, los que se pensaba que podría tener más interés en las clases más elevadas de la sociedad europea. En cualquier caso, eran temas que, por lo apartado, suscitaban el interés de la acomodada sociedad burguesa de Europa, es decir, de aquellos que se podían permitir el lujo de adquirir esas imágenes.

Artículo publicado en el número 63 de Almoraima, revista de estudios campogibraltareños (Octubre 2025)