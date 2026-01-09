Las consultoras de ingeniería reclaman a Transportes que saque a concurso estudios del túnel del Estrecho encargados a la empresa pública Ineco

El sector de las consultoras de ingeniería se planta frente al Ministerio de Transportes por las adjudicaciones directas de contratos a la empresa pública Ineco. La Federación de Asociaciones de Empresas de Conocimiento e Ingeniería de España (CÍES) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra un encargo realizado por la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (Secegsa) a Ineco, ambas entidades públicas y dependientes del Ministerio de Transportes.

El encargo se refiere a la prestación de servicios de asistencia técnica para diversos trabajos vinculados al proyecto del túnel que pretende unir España y Marruecos a través del Estrecho de Gibraltar.

Según informa El Economista, el recurso fue presentado por CÍES el miércoles 7 de enero ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, que lo ha admitido a trámite. La federación, presidida por Ignacio Sánchez de Mora, tiene previsto formalizar una demanda en la que solicitará la suspensión cautelar del contrato adjudicado a Ineco, con el fin de paralizarlo.

CÍES considera que Secegsa debería anular el procedimiento actual y convocar una licitación abierta que permita concurrir a empresas privadas, argumentando la existencia de compañías españolas con amplia experiencia y reconocimiento internacional en obras subterráneas.

Trazado del túnel del Estrecho / Departamento de Infografía

El contrato recurrido asciende a 961.939 euros y abarca la prestación de asistencia técnica especializada para una nueva actualización del anteproyecto del túnel. El alcance de los trabajos incluye una fase de estudio previo de la galería de reconocimiento (Fase B) y otra dedicada a la adaptación de los resultados obtenidos para su incorporación al nuevo anteproyecto (Fase C). Estas actuaciones dan continuidad a encargos previos realizados por Secegsa a Ineco en 2021 y cuentan con financiación procedente de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.