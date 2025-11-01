El concurso de cortos 'Voces por la Infancia' de la Asociación Lulacris celebra su segunda edición

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca acogerá este año la gala final del II Concurso de Cortometrajes “Voces por la Infancia”, una iniciativa promovida por la Asociación Lulacris contra el abuso sexual infantil, con sede en Los Barrios y ámbito de actuación en toda Andalucía.

El certamen busca sensibilizar y visibilizar el abuso sexual infantil a través de la creación audiovisual, invitando a estudiantes y profesorado de cualquier nivel educativo a participar con cortometrajes de hasta 20 minutos. Las obras pueden presentarse de forma individual o como parte de proyectos académicos.

La elección de Salamanca como sede responde al éxito obtenido por sus estudiantes en la primera edición del concurso, en la que alumnos del Grado en Comunicación y Creación Audiovisual lograron el primer y tercer premio.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 10 de noviembre de 2025, mientras que la fecha límite para la entrega de los cortometrajes será el 20 de abril de 2026. La organización ha establecido premios económicos que van de los 500 a los 3.000 euros, junto con menciones especiales en categorías como dirección, guion o interpretación.

Lulacris y la Universidad de Salamanca animan a la comunidad académica a participar en una iniciativa que “trasciende lo artístico”, utilizando el cine como herramienta de transformación social.

Para más información o para el envío de trabajos, los interesados pueden dirigirse al correo info@asociacionlulacris.es o al teléfono 645 418 644.