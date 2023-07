¿Cómo actuar si se siente amenazado ante la presencia de orcas?

El Grupo de Trabajo Orca Atlántica-GTOA colabora con diversas instituciones para acercar información actualizada sobre las interacciones entre estos cetáceos y las embarcaciones y, para ello, aporta varias recomendaciones de seguridad en su página web:

Si es posible en las condiciones de mar y localización, baje velocidad , pare el motor , baje las velas, apague el piloto automático y deje el timón a la vía.

, , baje las velas, apague el piloto automático y deje el timón a la vía. Contacte con el 112/canal 16 radio o el oficial de la zona ( Tarifa 10 ; Tánger 69; Fisterra 16).

o el oficial de la zona ( ; Tánger 69; Fisterra 16). Saque las manos de la rueda del timón y no la toque, apártese de cualquier parte del barco que pueda caer o girar bruscamente.

y no la toque, apártese de cualquier parte del barco que pueda caer o girar bruscamente. Si es posible apagar la sonda y mantener encendidos VHF y elementos de posición.

y mantener y elementos de posición. Si tiene teléfono con cámara, u otro dispositivo, grabe a los animales , sobre todo sus aletas dorsales, para poder identificarlas.

, sobre todo sus aletas dorsales, para poder identificarlas. Cuando después de un tiempo no note presión en el timón y los animales se hayan alejado, compruebe que gira y funciona.

que gira y funciona. Si aprecia avería que impida navegación, solicite remolque .

. Permita que se traslade su contacto a especialistas en cetáceos para evaluar su caso.

para evaluar su caso. Información básica trasladar a las autoridades: Nombre del barco - Día y hora – Contacto (teléfono / email)- Posición ( GPS/aproximada).

¿Con qué confunden el timón?

Las orcas no confunden el timón con nada, saben qué es, cómo se mueve y qué efecto tiene al tocarlo. La velocidad del barco y la resistencia del timón hacen que persista en acción. Detener el movimiento, parar el motor y soltar el timón, hacia la pista, les provoca una bajada de interés, cesando la interacción, en la mayoría de ocasiones.

¿Con qué tipo de embarcaciones interactúan más?

Actualmente, el tipo de embarcaciones con las que interactúan más, son veleros monocasco de menos de 15 metros de eslora, con un timón de pala, también llamado pala, aunque probablemente sea el tipo de timón más común.

¿Todas las interacciones resultan en daños al barco?

Sólo 50% de los barcos con los que se interactúa reciben algún tipo de daño, normalmente en el timón que es donde se concentran las orcas la mayor parte del tiempo. Dentro de las embarcaciones que siguieron el protocolo en 2021, el 53% de las embarcaciones que no tuvieron ningún daño en la embarcación fue por seguir el protocolo de seguridad.

¿Qué podemos hacer cuando tenemos una interacción?

Deje el timón libre y no toque la rueda, ya que al golpear el timón bajo el agua, la rueda del timón puede girar repentinamente sin control, y se ha demostrado que los animales tienden a golpear el timón con más fuerza, ya que sienten más presión sobre él y el daño a los barcos tienden a ser más grandes.

Las orcas pueden ser estimuladas por acciones humanas para interactuar con el bote, así que por favor trate de mantenerse fuera de su vista y no grite, trate de golpearlas, tocarlas o arrojarles cosas.

¿Se producen interacciones en todo momento del día o de la noche?

Se han registrado interacciones tanto de día como de noche, aunque más interacciones se concentran en la mitad del día.

¿Influye la velocidad?

La velocidad media de las embarcaciones con las que interactúan ronda los 6 nudos, lo que también corresponde a la velocidad media de este tipo de embarcaciones (veleros de menos de 15 metros), aunque se ha registrado una embarcación en una embarcación parada, e incluso en una barco viajando a 25 nudos. Pero en los barcos que no paran o aceleran el momento de la rotura del timón dura menos, por lo que la velocidad importa.

¿Importa el color del casco?

Se ha informado que interactúan todo tipo de colores, aunque los oscuros son más frecuentes.

¿Importa si está navegando a vela o a motor? ¿O si lleva equipo electrónico?

Tampoco, por el momento, hay un patrón definido. Interactúan tanto con barcos a vela o a motor, o ambos, aunque el motor encendido parece llamar más su atención. También con dispositivos, como ecosondas, encendidas o apagadas.

¿Las orcas atacan a los humanos?

No se conocen ataques intencionales directos contra humanos. En 2020, en Galicia, se produjeron avistamientos en playas entre surfistas sin incidentes ni interacción por su parte. Estas orcas no se alimentan de focas ni de nada que pueda confundir a los humanos con la comida.

¿Hubo alguna agresión hacia las orcas?

Ha habido agresiones intencionales o no intencionales hacia las orcas en el pasado , principalmente cuando ha habido conflictos de intereses entre las orcas y los humanos, generalmente cuando las orcas han capturado presas de las artes de pesca. Se han observado varias lesiones en un individuo en particular que ha estado interactuando con los veleros, pero en este momento no estamos seguros de la fuente de estas lesiones.

¿Qué soluciones inmediatas se pueden ofrecer a las personas que tienen interacciones?

No hay soluciones, esta es una situación nueva para todos, incluidas las orcas, con las que todos estamos lidiando por primera vez. Los barcos deben seguir las recomendaciones de las autoridades marítimas en cada zona y en cada momento. No existen protocolos infalibles.

¿Por qué se tachan las interacciones como ataques, si se sabe con certeza que no es una actividad agresiva?

No hay evidencia de intención agresiva en su comportamiento. No se puede acusar a las orcas de vivir en su propio entorno, donde somos los intrusos.

¿Qué medidas de mitigación se han tomado contra estas interacciones?

Durante 2020 se prohibieron embarcaciones de vela de menos de 15 metros en aguas de Galicia , donde se concentraban la mayoría de interacciones, y este año se hizo lo mismo en aguas del Estrecho de Gibraltar . En Portugal, debido a que la mayoría de las interacciones fueron con pequeños botes inflables, que son los típicos botes utilizados para el avistamiento de ballenas, especialmente en el Algarve, el ICNF recomendó evitar acercarse a las orcas. También se dieron avisos por radio a través de canales oficiales de la presencia de orcas en las áreas de interacción. En caso de interacción, se diseñó un protocolo de seguridad.