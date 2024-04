El comité de huelga pide a Acerinox que cambie a sus negociadores para acordar el convenio

El comité de huelga de Acerinox ha pedido este miércoles a la empresa que sustituya a sus interlocutores para reactivar la negociación del convenio colectivo después de 79 días con la fábrica de Palmones (Los Barrios) parada.

"Deberían tomar cartas en el asunto allí en Madrid y si los que están negociando aquí no valen, que los quiten y pongan a otros interlocutores, porque nosotros lo que queremos es negociar. No nos vale que nos vayan trayendo una propuesta tras otra pero que vayan haciendo un juego de trileros moviendo las palabras de sitio", ha dicho José Antonio Gómez Valencia, portavoz del Comité de Huelga, tras una asamblea de trabajadores en el aparcamiento de la acerera.

"Lo que queremos son propuestas que nos sirvan, pero que afecten a las dos partes, como estamos haciendo nosotros, bajando las pretensiones en algunos puntos, aunque en otros evidentemente no podemos. Lo que no vamos a permitir es que se sigan riendo de los trabajadores de Acerinox. Ya está bien. Ellos tienen profesionales acostumbrados a negociar y nosotros somos simples trabajadores, pero tontos tampoco somos", ha manifestado.

Gómez Valencia asegura que el comité de huelga se sorprendió el martes cuando le informaron que la mediación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) se suspendía. Esto ocurrió después de que los representantes de la plantilla decidieran seguir negociando y los de la compañía optaran por pedir una propuesta al CARL para que fuera votada por los trabajadores.

"Nos llevamos una sorpresa cuando llegamos a Jerez. Nos hicieron ir para decirnos que la empresa había escogido una opción que no era la que habíamos elegido nosotros. Seguimos pensando lo mismo. Estamos dispuestos a seguir negociando, pero no a que alguien nos dé una propuesta y que la llevemos obligados a una votación. Nosotros somos los que decidimos qué propuesta llevar a los trabajadores, la valoraremos si nos la quieren dar y tomaremos una decisión, pero obligados, no, ni por los mediadores ni por la empresa", ha defendido Gómez Valencia.

En opinión del comité la pelota está ahora en el tejado de la empresa. "En Jerez, los mediadores nos dijeron que había un bloqueo técnico de la negociación y que se quedaba abierta la puerta por si queríamos llamarlos otra vez. La postura nuestra ya saben cuál es, seguir negociando. La que tiene que llamar es la empresa. Entre tanto, la fábrica sigue parada".

Gómez Valencia entiende que las posturas no están tan cercanas como la dirección dijo en la Junta General de Accionistas el lunes. "Me sorprende mucho porque en la junta de accionistas el señor Bernardo Velázquez me dice en público que está de acuerdo en más de un noventa por ciento de lo que decimos los trabajadores, pero ayer (por el martes) nos encontramos con que es menos de un diez por ciento en lo que coinciden con nosotros. De hecho ellos son los que han bloqueado la negociación".

"Sigo sin ver el acercamiento que dice la empresa. Están intentando desgastarnos y deberían dejar de machacar a la plantilla, porque cuando entremos va a costar mucho trabajo recuperar la confianza de la gente para que trabaje a gusto como estuvimos haciendo durante más de cincuenta años. Esto no es una fábrica de chocolate. Aquí se hace un producto que cada vez es más delicado y se necesitan profesionales que tienen que estar muy pendientes en el proceso. Si no tienes la confianza de la plantilla no sé qué vamos a hacer cuando entremos", ha continuado.

El comité es crítico también con el CARL: "No entiendo por qué los mediadores nos ponen el ultimátum de las tres opciones esas de las que una es de obligado cumplimiento y otra nos fuerza a llevarla a votación. Nos ponen entre la espada y la pared. Después de ochenta días de huelga juegan con la situación económica desesperada de muchos compañeros y compañeras".

Gómez Valencia afirma que los trabajadores no volverán a tomar medidas tan drásticas como los últimos cortes de la autovía. "Nos provocaron para ponernos a mucha gente del Campo de Gibraltar en contra y nos siguen provocando para que vayamos a la carretera, pero eso no va a ocurrir más. Si ocurriese porque alguien de aquí quiere tomar la decisión por su cuenta, como pasó el último día, yo me retiro de la negociación. Que quede claro. Ninguno queremos hacerle daño a nadie del Campo de Gibraltar. Ni con seguridad ni sin seguridad. Aquí no se cortan más carreteras", ha concluido.