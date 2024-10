El Colegio de Médicos de Cádiz organiza un taller para padres sobre infecciones de transmisión sexual ante el aumento de casos en el Campo de Gibraltar

Los Barrios/El Colegio de Médicos de Cádiz ha convocado a padres, madres y cuidadores a un taller presencial sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que se celebrará el próximo jueves 24 de octubre a las 18:00 en el Edificio Arttysur, situado en el Parque Empresarial de Palmones, en Los Barrios. La formación estará a cargo de Almudena Utrera Jiménez, ginecóloga del Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras, y tiene como objetivo sensibilizar a las familias sobre la creciente incidencia de estas infecciones entre la población más joven.

La inscripción al taller, que cuenta con plazas limitadas, debe realizarse previamente a través del enlace facilitado por el Colegio de Médicos: https://comcadiz.es/taller-padres-its-campo-gibraltar.

"Esta es una oportunidad única para aprender cómo proteger a tus hijos e hijas", subrayan desde la organización, haciendo hincapié en la importancia de la educación para prevenir contagios y promover la salud sexual.

El taller llega en un contexto de creciente preocupación por el aumento de las ITS tanto en Andalucía como en el Campo de Gibraltar. Según Boris Verona, epidemiólogo del Punta de Europa, las infecciones más frecuentes en la zona durante 2023 fueron la clamidia y la gonorrea. "El mayor problema es que muchas personas no son conscientes de que están infectadas y continúan transmitiendo la infección a otros", advirtió Verona, quien añadió que las ITS se pueden prevenir con el uso correcto del preservativo.

En el último año, 457 personas en la comarca han sido diagnosticadas con alguna ITS, aunque se estima que el número real es mucho mayor, ya que muchas infecciones no presentan síntomas o no se notifican. De esas personas, solo una mínima parte de sus contactos sexuales ha acudido a un centro de salud para hacerse una prueba, lo que resalta la importancia de la detección temprana y la sensibilización.

Según un reportaje publicado por 'Europa Sur', la incidencia de ITS entre menores de 25 años en la comarca ha alcanzado el 17,5%, con un aumento también significativo en personas con parejas múltiples, quienes representan el 28,4% de los casos diagnosticados. Además, el 7,1% de las ITS detectadas en la zona durante 2023 correspondían al VIH.

El taller organizado por el Colegio de Médicos busca dotar a las familias de las herramientas necesarias para proteger a sus hijos y fomentar una sexualidad responsable desde la adolescencia.