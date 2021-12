Big Jim, el héroe antibélico de una generación

Un balón de reglamento, una bicicleta o una equipación de fútbol eran parte de los imprescindibles en cualquier carta a los Reyes Magos de un niño en la España de los 70. Pero Miguel Ángel Gómez de Juan se había quedado prendado de un juguete que lucía flamante en el escaparate de una tienda de su Ceuta natal.

Era el Doctor Acero, la versión karateca de Big Jim, una figura de acción americana de la casa Mattel que había desembarcado hacía poco tiempo en nuestro país de la mano de la nacional Congost. Gómez de Juan no era entonces consciente de que a través de la cristalera de aquella juguetería comenzaba a fraguarse una relación de coleccionismo que le acompaña a día de hoy, a sus 50 años.

"Aquel regalo, con cuatro o cinco años, me marcó profundamente con un vínculo especial. Me lo llevaba a todas partes, al colegio o a la playa. A partir de ahí, siempre pedía figuras y complementos del Doctor Acero para Reyes y cumpleaños", explica Gómez de Juan.

Afincado en el Campo de Gibraltar desde 1993, Miguel Ángel atesora en su casa más de 300 figuras de Big Jim en sus distintas variantes. Entre ellas, esa primera figura de la infancia con la que comenzó todo. Una vitrina protege del paso del tiempo su singular museo del juguete. "Mi colección de Big Jim es la más grande de España entre figuras, vehículos y accesorios", subraya mientras saca más y más figuras del mueble.

Pero, ¿quién es Big Jim? "Hasta los años 60, el mercado del juguete estaba muy marcado por las figuras de madera o metal. Con la irrupción del plástico comenzaron a llegar las figuras de acción modeladas, principalmente de carácter bélico. Al Madelman se le unió pronto en la rivalidad el Geiperman o el Gi Joe, de Hasbro. Mattel, que producía la Barbie, sacó a Big Jim como su apuesta de mercado", explica el coleccionista.

La juguetera catalana Congost obtuvo la licencia para producir Big Jim para el mercado Español y México. También tenía en su catálogo juegos míticos como el Blandi blub, el Autocross, el Rescate Aéreo y, por supuesto, la Barbie de Mattel.

Big Jim se diferenciaba de su competencia precisamente por su carácter antibelicista. Las múltiples personalidades de Big Jim evocan aventuras, deportes, piratería o el lejano Oeste. "Quizás por eso no influyó tanto en la cultura popular y no se quedó tanto en el recuerdo", apunta. Big Jim nació en los años de la cultura hippie y la contestación social a la guerra de Vietnam. En España, la sociedad estaba a otras cosas.

De 1974 a 1982, Congost produjo en España aproximadamente el 10% del catálogo norteamericano de Big Jim. Una de las últimas figuras fabricadas por la juguetera española fue un Big Jim para el Mundial 82.

El paso de Miguel Ángel Gómez de Juan de jugador a coleccionista tuvo lugar a través de la nostalgia. "Comencé hace unos 30 años buscando figuras descatalogadas en tiendas de Sevilla. Poco a poco fui creando una colección", detalla.

Y entonces llegó internet. Y con él la posibilidad de contactar fácilmente con coleccionistas de todo el mundo. La familia de Big Jim comenzó a crecer gracias a EBay y Todocolección, con el Doctor Acero como versión predilecta y con el objetivo de lograr piezas precintadas, sin estrenar. "Tengo un centenar de Doctor Acero de todos los países. Incluso un prototipo de cabeza y juguetes precintados de Estados Unidos, Canadá, Francia o Alemania", enumera el aficionado.

No obstante, sus joyas predilectas la componen una primera versión de Big Jim de 1972 producida en Estados Unidos y un Doctor Acero de Congost precintado, con su caja con ventana de plástico transparente en buen estado.

El comercio online ha permitido a Miguel Ángel entablar amistad con otros aficionados a Big Jim. "Nos ayudamos a buscar piezas o a intercambiar duplicados. Porque una colección de este tipo siempre está viva, siempre falta algo", subraya. Una de las últimas piezas que se ha sumado a su inventario es una figura del Hombre Invisible, exclusiva para el mercado mexicano. "Los distingo todos y sé el momento de su compra", especifica.

Tras años de compras, búsquedas en almacenes y trastiendas, garajes y mercadillos, a Miguel Ángel le sobrevino otra necesidad que él mismo se ha encargado de cubrir. "No había ninguna fuente documental sobre Big Jim que unificara todo. Como coleccionista, me planteé entonces editar un libro para que todo este trabajo y este mundo no se pierdan. Existe un libro en francés, pero no es un catálogo", relata el coleccionista.

Así nació Big Jim ¡Qué grande eres! Autoeditado, el libro de 400 páginas recorre a través de más de 1.000 fotografías a color el extenso catálogo de Big Jim. "Desde la primera idea hasta el último accesorio fabricado. Todo ordenado cronológicamente, con números de referencia y cientos de fotografías a todo color para que puedas apreciar su evolución en los diferentes países donde se comercializó. Historia, figuras, trajes, vehículos, sets o accesorios", reza la sinopsis del libro ya a la venta que da una idea del ingente trabajo de recopilación de información.

Miguel Ángel Gómez de Juan contactó con varias editoriales que se interesaron por el libro. Y también con Mattel Iberia y Mattel en Estados Unidos. "Finalmente, todas ponían sus condiciones de edición, diseño y uso del color, por lo que opté por la autoedición", reconoce.

El autor aspira a presentar el libro formalmente en los próximos meses, coincidiendo con el 50 aniversario del nacimiento de una figura que ha marcado su vida y con la misión de captar a nuevos adeptos a Big Jim.