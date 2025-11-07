COAG impulsa un proyecto pionero para frenar la expansión del avispón oriental

La plaga del avispón oriental —Vespa orientalis—, una especie invasora que amenaza a las abejas y a la producción de miel, ha llegado también al Campo de Gibraltar, donde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) desarrolla un proyecto piloto de control sostenible.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo del Servicio de Desarrollo Rural de la Diputación de Cádiz, forma parte del programa Prácticas de lucha sostenible contra plagas en la agricultura gaditana y se lleva a cabo también en asentamientos apícolas de la Sierra de Cádiz y La Janda. Los trabajos se centran en cuantificar los daños, evaluar métodos de control y reforzar la cooperación técnica entre el sector apícola y las administraciones.

Avispas autóctonas vs invasoras / Dpto. Infografía. Fuente: COAG ANDALUCÍA

El avispón oriental, de color rojizo y con franjas amarillas, ataca directamente a las colmenas, mata a las abejas adultas y provoca el abandono de las colonias, lo que reduce drásticamente la producción de miel. Desde que se detectó por primera vez en el Campo de Gibraltar en 2018, su expansión ha sido “vertiginosa”, según COAG, que alerta de su presencia ya en varias provincias andaluzas.

Con financiación de la Diputación, COAG Cádiz está realizando ensayos con trampas selectivas y diferentes cebos atrayentes, con el objetivo de comprobar su eficacia para reducir la presencia del avispón oriental sin afectar a otras especies polinizadoras.

Desde el 5 de mayo de 2025, la Vespa orientalis figura en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, reconocimiento que evidencia el grave riesgo ambiental y económico que representa para la apicultura andaluza. “Buscamos soluciones viables, sostenibles y respetuosas con el entorno”, señalan desde COAG, que considera esta actuación “un paso decisivo” para proteger la apicultura local, reforzar la producción de miel campogibraltareña y salvaguardar la biodiversidad.

El proyecto pretende, además, preservar la soberanía alimentaria y el equilibrio ambiental en una provincia donde la apicultura es una actividad tradicional y clave en los ecosistemas rurales, también en las sierras y parajes naturales del Campo de Gibraltar.