Chebec 25: Francia y Marruecos refuerzan su cooperación naval en el estrecho de Gibraltar

Francia y Marruecos han consolidad su cooperación naval en la trigésima segunda edición del ejercicio Chebec 25, un operativo conjunto que reunió a la fragata marroquí Mohammed VI y a la francesa La Fayette, incluyendo un tránsito conjunto por el estrecho de Gibraltar y maniobras coordinadas en el Mediterráneo y el Atlántico. El ejercicio, que se desarrolló a lo largo de varias semanas el pasado noviembre, permitió practicar operaciones complejas y reforzar la interoperabilidad entre ambas fuerzas.

El ejercicio se estructuró en cuatro fases progresivas. La primera, entre el 7 y 12 de noviembre, se centró en entrenamientos teóricos y prácticos en los puertos franceses de Tolón y la base aeronaval de Hyères, con talleres técnicos, conferencias tácticas y simuladores avanzados. La segunda fase, del 12 al 17 de noviembre, incluyó maniobras complejas en alta mar durante el desplazamiento hacia Tánger. La tercera fase contempló el atraque en el puerto marroquí para intercambio de experiencias y evaluación de desempeño, mientras que la última etapa, del 20 al 22 de noviembre, se centró en patrullas operativas conjuntas, con ejercicios de vigilancia marítima y coordinación en escenarios de simulación de crisis.

La fragata marroquí Mohammed VI, la más grande y poderosa de África, equipada con helicóptero Panther y capacidades antisubmarinas avanzadas, se combinó con la fragata ligera francesa La Fayette, también con helicóptero integrado. Por segundo año consecutivo, un submarino de ataque nuclear francés participó en el operativo, aumentando la complejidad de los entrenamientos, especialmente en guerra antisubmarina.

Durante Chebec 25 se practicaron escenarios que incluyeron procedimientos de mando y control, coordinación táctica, gestión de crisis, control de daños e incendios y lucha contra amenazas submarinas. El ejercicio refuerza la interoperabilidad entre ambas fuerzas y permite a Marruecos proyectar su capacidad como potencia naval regional, al tiempo que consolida los lazos bilaterales con Francia tras el reconocimiento francés de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental.

Las fragatas de Marruecos y Francia, en el Estrecho. / E. S.

Chebec 25 se enmarca también en un calendario más amplio de cooperación franco-marroquí en 2025, que incluye el operativo terrestre Chergui 2025, celebrado en octubre, y un plan de acción de seguridad conjunta firmado en junio para combatir el terrorismo y la migración irregular.