Ceuta se acerca a su independencia energética con el cable submarino que la conectará con Algeciras

Un buzo bajo las aguas del Estrecho junto al cable submarino entre Ceuta y el Campo de Gibraltar.

La ciudad autónoma de Ceuta está un paso más cerca de dejar de ser una “isla energética”. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una nueva resolución que actualiza las condiciones del futuro enlace eléctrico submarino que conectará la ciudad con Algeciras, una infraestructura estratégica para garantizar el suministro eléctrico estable y reforzar la seguridad energética de la ciudad autónoma.

La resolución ha sido adoptada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y modifica algunos aspectos de la decisión anterior que reconocía el carácter singular de esta inversión. Se trata de un proyecto clave dentro del sistema energético español, diseñado para conectar por primera vez el sistema eléctrico de Ceuta con la red peninsular.

El enlace fue solicitado por Red Eléctrica de España, la empresa responsable del transporte de electricidad en el país. El proyecto contempla la construcción de un cable submarino de transporte de energía eléctrica de 132 kilovoltios (kV) y doble circuito, que unirá la subestación de Algeciras con la subestación Virgen de África en Ceuta.

Según recoge el BOE, la nueva resolución introduce ajustes en los parámetros retributivos fijados inicialmente en la resolución de 11 de febrero de 2021, cuando se reconoció oficialmente el carácter de inversión singular de esta infraestructura. Con ello se actualizan las condiciones económicas que regulan cómo se reconoce y remunera este tipo de proyectos dentro del sistema eléctrico.

Estas modificaciones no alteran el objetivo del proyecto, pero sí adaptan su marco económico al contexto actual del sistema energético, asegurando que la inversión se integre correctamente dentro del modelo regulatorio que rige las redes de transporte de electricidad.

Las interconexiones submarinas como la prevista entre Ceuta y Algeciras se utilizan para conectar sistemas eléctricos separados por el mar, permitiendo transportar energía entre territorios que no pueden enlazarse mediante redes terrestres. En el caso de Ceuta, esta infraestructura será especialmente relevante, ya que permitirá reducir la dependencia de la generación local y mejorar la estabilidad del suministro.

Cuando el enlace esté operativo, la ciudad autónoma pasará a estar conectada directamente con el sistema eléctrico peninsular, lo que facilitará un suministro más seguro, flexible y eficiente, además de abrir la puerta a una mayor integración de energías renovables en el futuro.

Así será el tendido de cable entre Algeciras y Ceuta. / REE

Beneficios también para el Campo de Gibraltar

La interconexión refuerza la red eléctrica del Campo de Gibraltar, una comarca con un peso industrial creciente y que demanda cada vez más capacidad de suministro. La electricidad que fluya hacia Ceuta partirá del parque de transformación de Algeciras, aprovechando infraestructuras ya existentes y con líneas completamente soterradas para reducir el impacto visual.

La compañía subraya que el diseño del trazado ha seguido criterios de sostenibilidad y compatibilidad con la pesca y la acuicultura, empleando perforación horizontal dirigida en los tramos costeros para evitar daños en playas y caladeros.

Los trabajos comenzaron el pasado 26 de agosto en la costa de La Línea y se han desarrollado durante semanas hasta completar la llegada del cable a Ceuta. El Giulio Verne, uno de los pocos buques del mundo preparados para estas operaciones, ha colocado y protegido el cable en tramos de hasta 900 metros de profundidad, empleando técnicas específicas para preservar el fondo marino y su biodiversidad.