Qué centros comerciales abren este puente del Pilar en el Campo de Gibraltar: horarios del 12 y 13 de octubre

Los centros comerciales y grandes superficies del Campo de Gibraltar adaptan sus horarios este fin de semana con motivo del Puente de la Hispanidad o del Pilar, que se celebra el domingo 12 de octubre, festivo nacional, y se traslada al lunes 13 en el caso de las localidades de la comarca.

En el Campo de Gibraltar, los principales centros de compras —Puerta Europa en Algeciras, Gran Sur en La Línea, El Corte Inglés, tiendas del parque comercial de Palmones y distintos supermercados e hipermercados— han anunciado aperturas especiales para facilitar las compras y el ocio durante el largo fin de semana. Este domingo, excepto algunas superficies que suelen abrir todos los domingos y festivos, la mayor parte tienen sus puertas cerradas. Será el lunes cuando buena parte de ellas abran de manera excepcional.

Centros comerciales que abren el 13 de octubre

El Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras abrirá este lunes 13 de octubre su galería comercial en su horario habitual, de 10:00 a 22:00 horas, según ha confirmado su web oficial. Este domingo solo permanece abierta la zona de restauración.

En el caso del Centro Comercial Gran Sur, en La Línea de la Concepción, el complejo abrirá el lunes 13 de octubre, día señalado como festivo de apertura autorizada, según su calendario oficial.

El Centro Comercial Bahía de Algeciras, donde están El Corte Inglés e Hipercor, también prevé abrir sus puertas el lunes 13 de 10:00 a 22:00.

Las tiendas del parque comercial de Palmones también abrirán sus puertas este lunes. Los clientes que lo deseen podrán comprar en superficies como Pepco, Leroy Merlin o Action.

Hipermercados y supermercados

Los hipermercados Carrefour de la comarca, incluidos los de Algeciras, La Línea y Los Barrios, abrirán el lunes 13 en horario habitual. También tienen previsto abrir este lunes supermercados como Lidl, Aldi, Dia, El Jamón o Ruiz Galán. Algunos de ellos tendrán horarios especiales, generalmente hasta mediodía.

Como es habitual, Mercadona permanecerá cerrado tanto el domingo 12 como el lunes 13, al trasladarse el festivo.