Castellar, Jimena y Tesorillo reclaman en Sevilla inversiones urgentes para las carreteras autonómicas

Los alcaldes de Castellar de la Frontera, Adrián Vaca, Jimena de la Frontera, Francisco Gómez y San Martín del Tesorillo, Jesús Fernández, se han desplazado este miércoles a Sevilla para mantener una reunión con la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, con el objetivo de reiterar sus demandas conjuntas en defensa del interior del Campo de Gibraltar, especialmente las referidas a las carreteras A-405 y A-2100.

La cita fue solicitada por los propios regidores, que reclaman la ejecución de las inversiones comprometidas y un cambio de rumbo ante lo que consideran un abandono institucional histórico. En el centro de sus reivindicaciones se encuentra la A-405, principal vía de comunicación de esta zona de la comarca, cuya mejora consideran urgente e inaplazable.

"Llevamos años escuchando promesas que no llegan a materializarse. Queremos hechos. No es una cuestión política, es una cuestión de justicia territorial. El interior de la comarca no puede seguir esperando mientras se ejecutan inversiones en otras zonas. Estamos pidiendo lo básico: carreteras dignas que garanticen seguridad, desarrollo económico y vertebración del territorio", señaló Adrián Vaca.

Los tres alcaldes han coincidido en la necesidad de contar con infraestructuras modernas que garanticen la movilidad y fomenten el desarrollo de sectores estratégicos como el agrícola, el turístico y el empresarial. “No se puede hablar de progreso para el Campo de Gibraltar si se margina a sus municipios del interior con carreteras sin seguridad y sin capacidad para el transporte de mercancías y personas”, señalaron conjuntamente.

Además de la A-405, los responsables municipales pusieron sobre la mesa la situación de la A-2100, una carretera de competencia autonómica que conecta Castellar con San Roque y Sotogrande. Según denunciaron, esta vía no ha recibido ninguna inversión desde 2018. “Exigimos que la Junta de Andalucía incluya en sus presupuestos inversión para la A-2100. Es una vía clave, no solo para nuestra movilidad diaria, sino para el desarrollo logístico, residencial y turístico del municipio. No pedimos privilegios, solo igualdad de oportunidades”, reclamaron.

Los representantes del interior del Campo de Gibraltar insisten en que no se puede hablar de cohesión territorial mientras existan diferencias tan marcadas en infraestructuras básicas dentro de una misma comarca.