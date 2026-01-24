Carteia: Historia política y enclave portuario (siglos IV a.C. al I d.C.)

A mediados del siglo IV a.C., al mismo tiempo que se abandonaba el asentamiento de Cerro del Prado, surge una nueva ciudad en la desembocadura del río Guadarranque, sobre una colina situada en su orilla izquierda. Las fuentes clásicas más tardías vinculan Carteia con la mítica Tartesos e, incluso con el semidiós Hércules, quizá como una manera de ennoblecer la que, para ellos, eran una grande y antigua urbe portuaria. Así, Estrabón (siglo I a.C.) dice que “más lejos, a cuarenta stadios, se ve la ciudad de Karteia, ilustre y antigua, antes estación naval de los íberes. Algunos atribuyen su fundación a Herakles”.

Según Plinio (siglo I d.C.), Carteia era llamada por los griegos Tartesos, opinión en la que abunda Pomponio Mela y repiten Apiano y Silio Itálico (siglo II d.C.). Pero como ya demostraron las excavaciones de Woods y Fernández-Chicarro y han confirmado las últimas intervenciones realizadas por el equipo de arqueólogos de la Universidad Autónoma de Madrid dirigido por Lourdes Roldán, los vestigios más antiguos hallados en el Cortijo del Rocadillo, de época púnica, no pueden llevarse más allá de mediados del siglo IV a.C.

Antiguos fenicios, púnicos e indígenas poblaron aquella nueva ciudad que pronto se convirtió en un destacado puerto militar y de comercio estratégicamente situado en el seno de la bahía de Algeciras y a las puertas del Estrecho de las Columnas por donde navegaban las embarcaciones que hacían el viaje hasta Gadir o las colonias fenicias atlánticas africanas.

La ciudad púnica

A partir del año 1994 se realizaron varias campañas de excavaciones dentro del “Proyecto Carteia” de la Universidad Autónoma de Madrid que han posibilitado la exhumación de estructuras murarias constituidas por sillares almohadillados de excelente factura y de restos de edificios de época púnica que se han localizado en la parte suroccidental del gran recinto amurallado de época romana. Se logró documentar una puerta de acceso a la ciudad con dos torreones, parte de la muralla con casamatas, una calle y otras estructuras que sirvieron de base o fueron parcialmente destruidas por las construcciones de época republicana o imperial romanas. Pero la calidad de los restos hallados permite avanzar en el conocimiento de la ciudad en época cartaginesa y en su importancia como centro económico, religioso y político. La presencia de cerámicas helenísticas de barniz negro o con engobe rojo permite datar las estructuras exhumadas entre mediados del siglo IV a.C. y la segunda mitad del siglo II a.C.

Muro de sillares de la puerta púnica.

Durante la Segunda Guerra Púnica (218 a 202 a.C.) Carteia desempeñó un importante papel por la situación que ocupaba en la boca del Estrecho, sus excelentes cualidades portuarias y su cercanía a la ciudad de Gadir-Gades, uno de los principales bastiones cartagineses en la Península Ibérica. En el año 206, el romano Lelio llegó a Carteia con una flota y tomó posesión de la ciudad sin que existiera ninguna resistencia ni oposición por parte de los carteyenses. Aunque Lelio se vio obligado a abandonar la ciudad, ésta quedó fuera de la órbita cartaginesa hasta el final de la guerra.

En el año 171 a.C. una delegación de hijos de legionarios romanos y de mujeres hispanas elevó una petición al Senado romano para que se les concediera la ciudadanía romana y se les diera un lugar donde asentarse. El Senado respondió favorablemente a la petición, los manumitió y les concedió el derecho de ciudadanía latina, otorgándoles tierras en la ciudad de Carteia para que se establecieran, según el historiador Tito Livio. En total fueron asentados 4.000 hombres. La población prerromana que habitaba en la ciudad pudo elegir entre marcharse o quedarse a vivir en la nueva colonia. Desde entonces la nueva fundación se denominó Colonia Latina Libertinorum.

Carteia, base naval de los pompeyanos durante la Guerra Civil

A mediados del siglo I a.C. Carteia se vio involucrada en la Guerra Civil que asoló la República. En la ciudad dominaban algunas ricas familias claramente decantadas a favor de la causa de Pompeyo, como los Numerii, los Vibii o los Minii. El control del gobierno local por parte de estas familias pudo marcar el destino de Carteia al apoyar a uno de los contendientes, que fue el perdedor. Los acontecimientos que se sucedieron, entre los años 47 y 44 a.C. en la ciudad, confirman la importancia portuaria de Carteia, su función como destacada base naval y la decisiva participación de la flota fondeada en su puerto en el desenlace de la contienda civil.

Plano de Carteia con la ubicación de los espacios urbanos localizados. / Picasa

En el año 47 a.C. llegó a Carteia Cneo Pompeyo con su hijo Sexto, con Varo y Labieno al mando de la flota. Al año siguiente César decidió tomar la iniciativa y viajó a Hispania, enviando a Didio con la flota a Gades. Desde este puerto la escuadra se movió en dirección al Estrecho y se enfrentó a las fuerzas navales de Varo, probablemente frente a la desembocadura del río Guadarranque. La derrota de Varo hubiera sido segura si no hubiera este hundido una hilera de anclas en la boca del puerto de Carteia en las que encallaron las naves de Didio que iban en la delantera. A pesar de la superioridad de los cesarianos, Carteia continuó en el bando pompeyano. Pero derrotado Pompeyo en Munda (en la campiña cordobesa) en marzo del año 45, este, herido, se dirigió a Carteia donde tenía a numerosos seguidores. Buscaba refugio en el navale praesidium (base naval), según señala el Bellum Hispaniense, donde se hallaba Varo con una veintena de navíos.

Sin embargo, los carteyenses, conocedores de lo acontecido en Munda, se dividieron en dos bandos que llegaron al enfrentamiento armado en las calles de la ciudad. Pero habiendo salido vencedores los pompeyanos en primera instancia, Pompeyo logró apoderarse de las naves que estaban ancladas en el puerto y huir con ellas. Los ciudadanos de Carteia, viendo perdida la causa pompeyana, se inclinaron por el bando de César. No obstante, muerto Pompeyo y asesinado César en el mes de marzo del año 44, el hijo del primero, Sexto, se refugió en Carteia permaneciendo allí hasta que firmó la paz con Marco Antonio; aunque fue derrotado, al cabo, por las tropas de Octavio Augusto. Estos hechos acontecidos en Carteia son recogidos con detalle en el Bellum Hispaniense (obra atribuida a Hircio, lugarteniente de César) y, también, por Dion Casio y Apiano.

Restos del templo de Carteia.

No cabe duda de que la obstinación de los carteyenses en la defensa de la causa de Pompeyo le ocasionó la enemistad del nuevo poder establecido en Roma. La ciudad debió caer en desgracia, puesto que, a partir del año 40 a.C., las menciones en las fuentes se ciñen a aspectos geográficos o económicos, desapareciendo las alusiones de tipo militar o político de la ciudad. Es probable que, con la entronización de Octavio Augusto con el título de Emperador en el 27 a.C., Carteia fuera considerada una ciudad “pro republicana” por el nuevo régimen y por tanto proclive a la deslealtad, quedando relegada frente al auge de las nuevas fundaciones augusteas en el Estrecho, como Iulia Traducta (Algeciras) o Iulia Constantia Zilil (Arcila, en Marruecos).

Sin embargo, como ha señalado Enrique Gozalbes Cravioto, “esta presumible decadencia en época de Augusto no se detecta a niveles económicos, puesto que los mercaderes de Carteia no vieron disminuida su presencia en el exterior, aunque sus actividades comerciales se vieran reducidas en las zonas más alejadas del Estrecho”.

Las infraestructuras portuarias

Por regla general las fuentes antiguas son parcas en la descripción de los puertos de las ciudades costeras, habida cuenta de que las construcciones de diques o de muelles eran excepcionales, puesto que la mayoría de las puertos de la antigüedad se ubicaban en la desembocadura de los ríos o en el interior de estuarios, espacios de aguas abrigadas que hacían innecesaria la edificación de obras de mampostería para facilitar el fondeo y el atraque de las embarcaciones. No obstante, los puertos importantes de la antigüedad disponían de determinadas instalaciones, de madera o mampostería, que ejercían la función de muelles y, a veces, de diques que servían para obtener aguas abrigadas. En el caso de Carteia, Estrabón denomina con dos términos griegos diferentes al puerto de la ciudad: naústhamon y neósoikos, ambos para referirse a dársenas portuarias construidas ex profeso, aludiendo, el segundo de ellos, a la existencia de un puerto militar o arsenal, que en Carteia debió existir por su carácter de base naval (praesidium navale, escribe el Bellum Hispaniense). Dion Casio emplea para el puerto de Carteia el término limen, que suele indicar una función comercial. Por lo tanto, las fuentes clásicas hablan de dos puertos en Carteia: uno de uso militar, donde se guardaban los navíos de guerra, quizás protegido por dos diques, cuya boca (stoma) cerró Varo con las anclas, y el comercial, abierto al río Guadarranque.

Bucráneo, ornamento arquitectónico hallado en Carteia (Museo de San Roque).

Carteia disponía, además, de otros puertos secundarios o fondeaderos en sus entornos. Ése sería el caso de la ensenada de Campamento, el río Palmones y la ensenada de Getares. A veces estos puertos secundarios daban lugar al nacimiento de nuevos enclaves de población, generalmente de carácter pesquero, como la factoría de salazón de pescado de Caetaria, en la ensenada de Getares, y la cetaria de Villa Victoria (en Campamento), ésta excavada por el profesor Darío Bernal Casasola.