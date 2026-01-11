Caos en la A-7 en San Roque: desvíos y largas retenciones por la retirada del camión calcinado

El camión cargado de frutas y hortalizas quedó completamente calcinado tras el incendio en la A-7 a su paso por San Roque, provocando importantes retenciones.

La autovía A-7 está registrando importantes complicaciones de tráfico este domingo, 11 de enero, a su paso por el término municipal de San Roque, debido a las labores de retirada del camión que salió ardiendo de madrugada entre el viernes y el sábado.

Los vehículos que circulan en sentido Málaga están siendo desviados por la salida 1.105 hacia la vía de servicio, una medida que está provocando retenciones de varios kilómetros, especialmente entre los puntos kilométricos 1.103 y 1.105, en el tramo comprendido entre San Roque y Guadiaro.

Retenciones desde primera hora y circulación muy lenta

Las complicaciones se están dejando notar desde la mañana y se han prolongado durante las primeras horas de la tarde, con tráfico muy lento y colas que afectan a uno de los tramos más transitados de la autovía en el Campo de Gibraltar, especialmente en una jornada dominical con numerosos desplazamientos hacia la Costa del Sol.

Los trabajos se centran en la retirada del remolque y de los restos calcinados de la carga, lo que obliga a mantener los desvíos y restricciones mientras actúa maquinaria especializada.

Mientras continúan los trabajos de retirada, se recomienda a los conductores extremar la precaución, prever posibles retrasos y, si es posible, buscar rutas alternativas para evitar este tramo de la A-7

Un incendio espectacular en plena madrugada

El origen de estas afecciones se remonta a la madrugada del sábado, cuando un camión cargado de frutas y hortalizas se incendió en torno a las 2:15 en el kilómetro 1.104 de la A-7, en sentido Málaga, a unos 500 metros de la salida hacia La Alcaidesa–La Línea, según informó el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El fuego se inició, según el parte oficial, en una de las ruedas del camión y se propagó rápidamente a la carga. El conductor pudo salir ileso y desenganchar la cabeza tractora, aunque el remolque quedó ocupando el arcén y parte del carril derecho.

Más de siete horas de intervención de los bomberos

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, del parque de San Roque con apoyo del parque de Algeciras. A su llegada, la carga estaba completamente envuelta en llamas, lo que obligó a una intervención compleja y prolongada.

Las tareas de extinción se alargaron hasta las 9:10 de la mañana, empleándose 14.000 litros de agua y espumógeno, en un operativo coordinado con la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de Mantenimiento de Carreteras. Durante horas, el carril derecho permaneció cerrado.

Sin heridos, pero con importantes daños materiales

A pesar de la espectacularidad del incendio y del despliegue de medios, no se registraron heridos, quedando el incidente en daños materiales y graves afecciones a la circulación. Las causas del incendio continúan bajo investigación.