Arde un camión en plena A-7 y obliga a cortar un carril a la altura de San Roque.

El incendio se produjo a primera hora de la mañana en sentido Málaga, dejó una persona herida y provocó retenciones en uno de los accesos a La Alcaidesa

Un camión ha salido ardiendo este sábado 10 de enero en plena autovía A-7, a su paso por el término municipal de San Roque, lo que ha obligado a cortar el carril derecho de la vía y a movilizar a numerosos efectivos de emergencia. El suceso se ha producido alrededor de las 9:45, en el kilómetro 1.090, en sentido Málaga, a unos 500 metros antes de la salida de La Alcaidesa–La Línea.

Según han confirmado fuentes de Emergencias, el incendio calcinó por completo la cabina del camión. Hasta el lugar se desplazaron bomberos, Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios, que atendieron a una persona herida, el conductor del vehículo, cuya gravedad no ha trascendido por el momento.

Los bomberos lograron sofocar las llamas tras una intervención que se prolongó durante varios minutos y evitó que el fuego se propagara al resto del vehículo o a la carga. Mientras tanto, la Guardia Civil reguló el tráfico en una zona especialmente sensible de la A-7, muy transitada durante los fines de semana.

Como consecuencia del accidente, el carril derecho permanece cortado mientras se espera la retirada del camión siniestrado, lo que está provocando retenciones y circulación lenta en el entorno. Las autoridades recomiendan extremar la precaución y, si es posible, utilizar rutas alternativas hasta que la vía quede completamente despejada.

Por ahora se desconocen las causas exactas del incendio, que están siendo investigadas. El suceso ha generado una gran expectación entre los conductores que circulaban por la zona en ese momento.