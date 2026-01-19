El Campo de Gibraltar se suma a las muestras de dolor y respeto por las víctimas del accidente de tren en Adamuz

Ciudadanos en el minuto de silencio ante el Ayuntamiento de Algeciras, este lunes.

Los habitantes del Campo de Gibraltar mostraron este lunes su profunda consternación y el máximo respeto a las víctimas por el terrible accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que ha conmovido a España. A las puertas de las diferentes administraciones al mediodía, o bien con mensajes públicos de condolencias, las instituciones se sumaron así a las muestras dolor del conjunto de la ciudadanía por la tragedia.

Algeciras

Algeciras expresó su profunda consternación a las puertas de la Casa Consistorial, en la calle Convento, convertida al mediodía en el punto de encuentro de representantes políticos y ciudadanos, unidos durante más de diez minutos de silencio en memoria de quienes se vieron afectados por la tragedia ocurrida en la tarde-noche del domingo.

La fría corriente de aire que subía por la calle Trafalgar se topaba con el muro humano de corazones compungidos de decenas de personas que se congregaron en la fachada del Ayuntamiento al minuto de silencio convocado por las autoridades municipales. Muchas personas que, en su trasiego hacia la Plaza Alta, se cruzaban casualmente con el acto, se pararon para integrarse en el solemne momento presidido por el respeto y el recuerdo a quienes perdieron la vida y el apoyo a quienes luchan en los hospitales por mantenerla, gracias a la encomiable labor de los sanitarios que trabajan sin descanso. También con recuerdo para quienes todavía se encuentran en shock tras haber vivido una auténtica pesadilla.

Minuto de silencio este lunes en el Ayuntamiento de Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz. / Erasmo Fenoy

Después de que los inolvidables acordes de guitarra del genio Paco de Lucía rompiesen el prolongado silencio y tras los aplausos de los presentes para poner fin a la concentración, el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, tomó la palabra para expresar las condolencias municipales. "Hemos querido expresar el sentimiento de tristeza y el acompañamiento del pueblo de Algeciras", manifestó. "Lo mismo que toda la sociedad española, estamos todos consternados, apenados y entristecidos, con mucha pena", subrayó Landaluce, quien trasladó a las familias de los fallecidos y a los accidentados "nuestro cariño y nuestro pesar, y nuestro deseo de que pronto se restablezcan".

"El pueblo de Algeciras, al igual que el pueblo español, demuestra su grandeza cuando sufre porque otros sufren", acabó el alcalde.

También estuvo presente en esta convocatoria el subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros.

La Línea

A las puertas del Ayuntamiento de La Línea, representantes municipales y vecinos se congregaron en silencio, reflejo de la honda conmoción provocada por un suceso que mantiene al país en vilo.

Minuto de silencio en La Línea, sobrecogida por el accidente de Adamuz. / Manu Romero

En este caso, no hubo declaraciones públicas entre los representantes institucionales, trabajadores municipales y ciudadanos en general reunidos en la entrada al Consistorio. El alcalde, Juan Franco, encabezaba la comitiva reunida al mediodía.

San Roque

San Roque homenajeó a las víctimas del accidente ferroviario con un solemne minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento. El alcalde accidental, Óscar Ledesma, junto a miembros de la Corporación, trabajadores municipales y ciudadanos se concentraron ante el Ayuntamiento, guardando un respetuoso minuto de silencio por las víctimas de la tragecia. Ledesma, en nombre de todos los sanroqueños, mostró su dolor y profunda consternación por la desgracia ocurrida ayer en Córdoba, “una tragedia y una fatalidad sufrida en Andalucía”.

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de San Roque por las víctimas en Adamuz.

Los Barrios

La Plaza de la Iglesia de Los Barrios, a las puertas del Ayuntamiento, fue el lugar de reunión de las autoridades municipales y los vecinos en general para mostrar sus condolencias por lo sucedido.

En el acto participaron el alcalde, Miguel Alconchel, representantes de los distintos grupos políticos que integran la Corporación municipal, así como trabajadores del Ayuntamiento y vecinos de la localidad.

La concentración en Los Barrios. / Ayto. Los Barrios

Tarifa

Tarifa se sumó a las muestras de dolor expresadas desde toda España tras unas palabras de recuerdo y homenaje pronunciadas por el alcalde, José Antonio Santos, a las puertas del Consistorio. Tras ellas, hubo un minuto de silencio como muestra de duelo.

A las puertas del Consistorio se reunieron trabajadores municipales, ediles de los diferentes grupos de la Corporación municipal y vecinos a título particular.

El minuto de silencio en Tarifa. / Ayto. Tarifa

Castellar

El Ayuntamiento de Castellar mostró sus espetos hacia los afectados por el accidente con un mensaje institucional en sus redes sociales. En él, el alcalde, Adrián Vaca, trasladaba en nombre de todo el pueblo de Castellar el dolor conjunto del pueblo en estos momentos.

La bandera local ondea a media asta, junto a las banderas de España y Andalucía, en señal de duelo, durante los días de luto decretados por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía.

Jimena

El Ayuntamiento de Jimena también mantuvo ayer las banderas a media asta en memoria de las víctimas del accidente ferroviario. "Desde el Ayuntamiento de Jimena expresamos nuestro más sentido pésame y nuestras condolencias a las víctimas, a las personas heridas y a sus familiares", expresó la entidad en sus redes sociales.

Tesorillo

La localidad más joven de la comarca igualmente se sumó a los minutos de silencio celebrados en todo el país. Al mediodía, los trabajadores municipales, las autoridades locales y vecinos del municipio mostraron de este modo sus respetos por lo sucedido.

Administración del Estado en la comarca

El personal de la oficina de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar iguamente secundó una pequeña concentración en memoria de las víctimas y por el pronto restablecimiento de los heridos. La coordinadora de la AGE, Esperanza Pérez, junto a los funcionarios de la oficina se sumaron así a las muestras públicas de condolencias.

El personal de la AGE en la concentración.

Gibraltar

El Gobierno de Gibraltar trasladó su más sentido pésame y un mensaje de cercanía y solidaridad al conjunto del pueblo español. En un comunicado oficial, el Ejecutivo gibraltareño señaló que, en estos momentos tan difíciles, tanto el Gobierno como el pueblo de Gibraltar tenían presentes “en sus pensamientos y oraciones” a todas las personas afectadas, especialmente a las familias y seres queridos de las víctimas mortales, así como a quienes continúan recibiendo atención sanitaria.

El ministro principal, Fabián Picardo, ha escrito personalmente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, así como a otras autoridades españolas competentes, para transmitirles las condolencias en nombre del Gobierno y del pueblo de Gibraltar y reiterar su apoyo a las instituciones españolas.