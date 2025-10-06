Cambio brusco en el tiempo para el fin de semana: lluvias intensas y una posible dana sobre el Mediterráneo

El próximo fin de semana en el Campo de Gibraltar se presenta lluvioso según las primeras previsiones. El calor de estos últimos días y las temperaturas anormalmente altas para la época del año en este comienzo de semana de primeros de octubre dejará paso a un cambio brusco. Los modelos meteorológicos avisan de posibles tormentas en toda la vertiente mediterránea sin descartar la formación de una dana que descargaría bastante lluvia en la zona de la comarca.

Así lo advierte la predicción de tiempo.com y su climatólogo Samuel Biener, que explica que un anticiclón sobre las islas británicas y las altas presiones que se registrarán en la zona a mitad de semana, ayudarán a impulsar los vientos húmedos de levante en todo el país, "primer ingrediente necesario para que se generen lluvias intensas en las comunidades mediterráneas, a lo que hay que sumar que el mar aún roza los 25 grados".

Estas condiciones pueden ser desencadenantes de "una vaguada de evolución retrógrada" que se deslizará por el flanco meridional del bloqueo británico "sin descartar la formación de una dana". La franja de mayor inestabilidad se registraría entre el jueves y el domingo aunque el episodio podría alargarse o acortarse dependiendo de la evolución de esa vaguada.

Las lluvias podrían llegar a partir del viernes hasta la zona del Campo de Gibraltar, más limítrofe con Málaga, con acumulados incluso más bajos que los que se registren en la Costa del Sol. No obstante, serán días muy inestables, cubiertos en su mayoría, y con una alta probabilidad de que se produzcan precipitaciones. Según los pronósticos de tiempo.com, estos serán los acumulados que se alcanzaran en los municipios de la zona (entre paréntesis, los litros por metro cuadrado que se esperan):

Algeciras: viernes (2,2), sábado (4,8), domingo (3,8)

Los Barrios: viernes (2,3), sábado (4,6), domingo (4,4)

Castellar de la Frontera: viernes (1), sábado (2,6), domingo (2,3)

Jimena de la Frontera: viernes (0,7), sábado (0,5), domingo (0,5)

La Línea de la Concepción: viernes (1,7), sábado (4,6), domingo (3)

San Martín del Tesorillo: viernes (0,7), sábado (1,6), domingo (0,8)

San Roque: viernes (2), sábado (4,5), domingo (3,8)

Tarifa: sábado (1)

En el resto de la provincia, las lluvias pueden llegar a ser residuales y la probabilidad de que se produzcan es baja. Igualmente, en la mayoría de las localidades estaríamos hablando de un viernes inestable y un sábado y domingo nublado en su mayor parte pero sin más complicaciones.

En las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el tiempo en el Campo de Gibraltar sufriría una variación importante entre el viernes y el domingo, con una predicción de lluvias por encima del 90% el viernes y el sábado.