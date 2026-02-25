La Cámara de Comercio prepara nuevos cursos de montaje industrial, impresión 3D e inteligencia artificial aplicada a la empresa

La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar prepara nuevas acciones formativas gratuitas dirigidas a mejorar la empleabilidad y la competitividad empresarial en la comarca. Esta nueva programación se estructura en itinerarios específicos que combinan la capacitación técnica en sectores industriales tradicionales con el aprendizaje de herramientas tecnológicas de vanguardia, atendiendo tanto a desempleados como a emprendedores y profesionales en activo.

En el marco del programa Talento 45+, diseñado para potenciar la inserción laboral de personas entre 45 y 60 años, la Cámara de Comercio inicia una colaboración con la empresa Meisa para impartir el curso de Montador Industrial Nivel 1. Esta alianza se vincula directamente con el proyecto de MEISA en su sede de Los Barrios, orientado a fortalecer la formación profesional y generar empleo especializado en la comarca. Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web de la Cámara de Comercio.

Esta iniciativa responde a la estrategia de la institución para fomentar el reciclaje profesional de este colectivo, conectando su experiencia previa con las vacantes técnicas reales que demanda la industria local. A través de esta formación, los participantes actualizan sus competencias en un entorno productivo de referencia, facilitando su retorno al mercado de trabajo en un sector con alta capacidad de contratación y proyección en el arco de la Bahía.

Nuevas tecnologías y competitividad

A través del programa España Emprende, la Cámara refuerza su catálogo con tres propuestas, también gratuitas, orientadas a la transformación digital y la optimización de procesos:

Tecnología de Impresión 3D: Formación técnica sobre fabricación aditiva y sus aplicaciones en el diseño y producción industrial.

IA aplicada a la Gestión Empresarial: Curso enfocado en la optimización y toma de decisiones mediante el uso de inteligencia artificial.

Community Management y Storytelling: Programa dedicado a la gestión profesional de redes sociales y estrategias de comunicación digital.

Estas acciones, con una duración de 90 horas, se impartirán en modalidades presenciales o mixtas para facilitar el acceso a la formación.

La Cámara de Comercio reafirma su compromiso de trabajar con todos los perfiles profesionales de la comarca, ofreciendo programas sin requisitos de edad para garantizar que el tejido empresarial y emprendedor local mantenga su competitividad. Todas estas actividades son completamente gratuitas gracias a la cofinanciación de la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo Plus, y de la Diputación de Cádiz.

Los interesados pueden consultar los detalles de inscripción y el calendario formativo completo en la web de la Cámara de Comercio.