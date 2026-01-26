Meisa hace cantera de trabajadores en el sector del metal con su nuevo centro de FP industrial en Los Barrios

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, saluda a los alumnos de los cursos de Meisa junto al responsable de la empresa, Martín Mora, y el alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel.

Meisa se convierte en una de las principales canteras del sector industrial en el Campo de Gibraltar con su nuevo centro de formación profesional en el polígono de Palmones, en Los Barrios. La empresa, encargada de labores de montaje y mantenimiento en varias de las principales industria del Campo de Gibraltar como Acerinox y Moeve, cuenta con capacidad para formar hasta 40 alumnos simultáneos con cursos homologados de la Junta de Andalucía.

El foco de la formación está en formar "no solo trabajadores, sino compañeros" con potencial para integrarse en la plantilla, que cuenta con 435 trabajadores en la comarca. En la nave del polígono de Palmones, anexa al centro de trabajo de Meisa, la empresa ha habilitado 15 cabinas para la formación práctica, además de zonas para el aprendizaje de los pares de apriete, entre otras. Martín Mora, director general de la compañía ha expuesto que, si bien dan gran importancia a la seguridad, contar con un bagaje previo permite reducir los riesgos inherentes del trabajo industrial.

"Esas personas vienen ya con un preacondicionamiento, pero es necesario que se enfrenten a la realidad y a las circunstancias tanto climatológicas como de presión del trabajo real", ha destacado Mora durante el acto de inauguración. Entre los cursos que se imparten están los de soldadura, montaje e instalación de tuberías industriales, todos ellos homologados por la Junta.

Juan Luis Villar, delegado de Meisa; Javier López, director de Moeve Chemicals Puente Mayorga; Antonio Moreno, presidente de la AGI; Rosendo Rivero, director del parque energético San Roque de Moeve; Javier Ros, subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar; Mercedes Colombo, delegada de la Junta en Cádiz; Miguel Alconchel, alcalde de Los Barrios; Rocío Blanco, consejera de Empleo; Martín Mora, CEO de Meisa; José Manuel Rodríguez Saucedo, secretario general de UGT-FICA Andalucía; Daniel Sánchez, delegado de Empleo en Cádiz, y Carlos Fenoy, presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, durante la inauguración del centro de formación de Meisa en Los Barrios / Erasmo Fenoy

"Somos la primera empresa de nuestro sector en el país que consigue contar con un centro de formación que nos permita capacitar a nuestros compañeros para trabajar en un régimen interno y que les permita obtener un título con validación a nivel europeo", ha reivindicado Mora. Actualmente, tres trabajadores están impartiendo las clases, mientras que otros 14 están realizando los cursos necesarios para incorporarse a la plantilla de docentes.

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha celebrado que la colaboración público-privada permite ir un paso por delante de las necesidades del tejido productivo y ha destacado el ejemplo de Meisa, que lo fortalece formando perfiles que necesitan en la empresa y propiciando que el talento se quede en el Campo de Gibraltar. "La fórmula que usa Meisa creo que es la ganadora", ha manifestado.

Blanco ha resaltado que, desde la consejería, trasladan a grandes empresas como Meisa la necesidad de homologarse como entidades de formación para tener trabajadores adaptados "como un traje a medida de sus necesidades". "Es una enorme herramienta en el sector industrial, que tiene pleno empleo, con una tasa de paro del 4,6%, y que desde 2019 se ha reducido un 35,7%", ha abundado.

"El futuro de nuestra industria no pasa por un proceso de captación en países extranjeros de los que vendrán profesionales durante un año o dos, y luego se marcharán con el dinero y conocimiento adquiridos, pasa por formar gente de la zona, con arraigo aquí, compañeros y compañeras que realmente tengan un nexo y lazos a la tierra, y que les permita capacitarse para tener un buen puesto de trabajo, bien remunerado, y sobre todo, trabajando en un entorno con muchísima seguridad", ha esgrimido Martín Mora.

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, atiende a las explicaciones de uno de los formadores / Erasmo Fenoy

Formación para la comarca

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha destacado que la nueva instalación de Meisa permitirá paliar el "problema con la formación" que existe en el ecosistema industrial de la zona. "Tenemos proyectos a la vista tremendamente importantes y para que culminen hace falta empresas y mano de obra", ha explicado.

El regidor ha asegurado que la administración ha detectado el problema de la falta de mano de obra cualificada, por lo cual resulta importante la apuesta de este proyecto formativo. "Esto tiene que ser un impulso definitivo para una empresa como Meisa que no solo trabaja en el desarrollo de proyectos, sino también en su mantenimiento", ha agregado.

Por su parte, el secretario general de UGT-FICA en Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, ha aprovechado la ocasión para pedir a las industrias del Campo de Gibraltar que complementen la formación con prácticas en sus propios centros de trabajo. "Hay trabajos que hay que hacer con las manos y cada vez hay menos personal y con salarios y condiciones se puede garantizar el futuro del empleo", ha expresado.