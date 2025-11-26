La Cámara de Comercio lanza la App SUR Market Tech para digitalizar la oferta local del Campo de Gibraltar

La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar ha puesto en marcha SUR Market Tech, una innovadora aplicación diseñada para apoyar el proceso de transformación tecnológica de los comercios de la demarcación y acercar la oferta local a los consumidores a través del entorno digital. Más de una veintena de comercios se han adherido ya al proyecto.

Esta actuación se engloba en el Programa de Apoyo al Comercio Minorista, impulsado por la entidad cameral con la cofinanciación de la Unión Europea y del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

El proyecto tiene como objetivo fundamental conectar a los comercios con sus clientes actuales y potenciales mediante una APP personalizada. A través de esta herramienta, los ciudadanos podrán descargar la aplicación y disfrutar de toda la oferta comercial propuesta en un solo lugar, fomentando así los valores de cercanía y calidad propios del comercio urbano.

Para los establecimientos participantes, la Cámara pone a su disposición una aplicación web de gestión intuitiva. Una vez dados de alta, los comercios podrán:

Gestionar su perfil y datos básicos.

Optar por un "modo escaparate" para mejorar la visibilidad del establecimiento y de sus perfiles en redes sociales.

Opcionalmente, subir referencias de productos y gestionar pedidos directamente desde la plataforma.

Con el fin de reforzar la adhesión de los negocios a esta plataforma, la Cámara de Comercio organiza este jueves, 27 de noviembre, un webinar gratuito de presentación de la APP SUR Market Tech.

Durante esta sesión formativa, que se desarrollará de forma muy práctica y sencilla, se explicará el funcionamiento de la plataforma y las ventajas de integrarse en este marketplace local. La sesión está dirigida a pymes y autónomos del sector comercial interesados en mejorar su gestión empresarial y competitividad tecnológica.

Los interesados pueden encontrar toda la información en la página web de la Cámara. La asistencia a la sesión es gratuita previo registro: https://camaracampodegibraltar.com/event/sur-market-tech/

Destinatarios del programa

Podrán beneficiarse de esta herramienta gratuita los comercios minoristas (Epígrafes de actividad del CNAE-2009, grupo 47) que dispongan de un punto de venta físico en las localidades de La Línea, San Roque, Los Barrios, Algeciras y Tarifa.

Esta es la decimotercera edición del Programa de Apoyo al Comercio Minorista ejecutada por la Cámara de Comercio en la comarca. Cuenta con la cofinanciación del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y de la propia entidad cameral a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027.