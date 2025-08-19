El buque oceanográfico de la UCA investiga en el corazón del Estrecho de Gibraltar

El buque oceanográfico de la Universidad de Cádiz, el UCADIZ, ha finalizado su investigación en el corazón del Estrecho de Gibraltar con una campaña científica en la Zona de Especial Conservación del Estrecho Oriental que tuvo lugar del 30 de junio al 4 de julio en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía. El objetivo principal de esta campaña, denominada Estrecho_0625 es realizar un diagnóstico ambiental del estado de conservación de los hábitats marinos en el Estrecho, "una zona de gran relevancia ecológica, biogeográfica y estratégica".

Durante la campaña se emplearon metodologías avanzadas de muestreo no invasivo, como imágenes submarinas con ROV (Vehículo sumergible operado remotamente, en su traducción de siglas al español), así como técnicas de muestreo tradicionales (dragas Van Veen, Shipek y de arrastre) para caracterizar los hábitats bentónicos y evaluar el impacto de la actividad humana. El buque se botó en 2016 y se convirtió en el primero de sus características en propiedad de una universidad en España.

Desde su incorporación a la flota universitaria, el buque ha desempeñado un papel clave en la formación práctica del estudiantado de la Universidad de Cádiz. Cada curso, decenas de estudiantes de grados como Ciencias del Mar o del máster en Oceanografía embarcan en el UCADIZ para realizar prácticas de toma de muestras, procesado inicial de datos, interpretación de parámetros físico-químicos y otras actividades propias del trabajo científico marino. "Estas experiencias de aprendizaje en un entorno real permiten a los estudiantes comprender la complejidad de los ecosistemas marinos, familiarizarse con protocolos de seguridad y adquirir competencias técnicas altamente especializadas", han detallado.

Los espacios interiores están pensados para un uso intensivo tanto en investigación como en docencia. Se distribuyen en laboratorios seco, húmedo y multiuso, sala de informática y control de equipos científicos, sala de reuniones y camarotes con capacidad para hasta 12 personas embarcadas. También se dispone de almacenamiento frigorífico para muestras y sala de electrónica.

Así es el buque

Con sus 25 metros de eslora y 7,5 metros de manga, el UCADIZ "no solo es una embarcación robusta y bien equipada. Es también un símbolo del compromiso de la Universidad de Cádiz con el conocimiento del medio marino", han afirmado. La embarcación es, a la vez, un aula flotante y un laboratorio científico en movimiento que recorre las costas y plataformas continentales con un propósito claro: investigar, entender y proteger los mares más allá de la comodidad de la tierra firme.

La embarcación propiedad de la Universidad de Cádiz. / ES

Gracias a su diseño y equipamiento, el buque ofrece una autonomía de navegación de hasta 30 días y una capacidad total de embarque flexible: hasta 17 personas para travesías largas y 25 para salidas de un solo día. Esta versatilidad lo convierte en un recurso fundamental tanto para la investigación como para la docencia. A bordo, la tripulación se compone habitualmente de tres a cinco personas, encargadas de garantizar la navegación segura y el correcto funcionamiento de la embarcación.

En el apartado técnico, el UCADIZ cuenta con un sistema de propulsión de 750 caballos y dos generadores auxiliares de 140 caballos que le confieren estabilidad y potencia para operar con precisión incluso en condiciones exigentes. Está equipado con diversos sistemas de izado, fondeo y arriado (pórticos y winches) que permiten la manipulación de instrumentos científicos pesados y delicados, como sistemas de muestreo en columna de agua y sedimento marino. También dispone de una grúa hidráulica para movimientos de equipos desde el muelle o entre cubiertas, así como una embarcación auxiliar tipo Zodiac que permite tareas puntuales en zonas de difícil acceso.