Betania y el Ministerio de Igualdad exploran nuevas líneas de colaboración

La directora de Betania, la linense Begoña Arana, y la subdirectora Bárbara Hiller han mantenido este martes en Madrid un encuentro con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, con el objetivo de presentar los proyectos que impulsa la entidad desde el Área de Trata de Seres Humanos y Violencias de Género y abrir nuevas vías de colaboración con el Ministerio de Igualdad.

Durante la reunión se pusieron sobre la mesa las principales líneas de intervención de Betania, centradas en la prevención, la atención integral a las víctimas y la defensa de sus derechos, al tiempo que se analizaron posibles sinergias institucionales que permitan reforzar la respuesta frente a la trata y las violencias machistas.

La titular de Igualdad, Ana Redondo, ya conocía la labor de la organización, tras su participación en el III Congreso sobre Trata de Seres Humanos, celebrado el pasado 11 de septiembre en el CaixaForum Madrid, una cita de referencia en la lucha contra la trata que contó también con la presencia de Su Majestad la Reina Letizia.

Este encuentro institucional viene a reforzar el compromiso común para seguir avanzando en la protección de las víctimas, la sensibilización social y el impulso de políticas públicas eficaces que contribuyan a erradicar la trata de seres humanos y las violencias de género.

Betaniaes una organización sin ánimo de lucro, con sedes en La Línea y Algeciras, dedicada a la prevención de adicciones, rehabilitación, y reinserción social de personas en riesgo o exclusión social. Ofrece atención integral a mujeres víctimas de trata y explotación sexual, además de acogida a personas sin hogar.