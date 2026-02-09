Aviso naranja por más lluvias torrenciales en Jimena, El Tesorillo y Grazalema: hasta 150 litros en 24 horas

Los niños y jóvenes del Campo de Gibraltar regresan a sus colegios e institutos este lunes tras las borrascas de la semana pasada.

El aviso por lluvias en el Campo de Gibraltar vuelve a subir de nivel. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a naranja el riesgo por precipitaciones en Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo, una situación que se mantendrá activa hasta las 20:00 de este lunes, 9 de febrero, con especial incidencia entre las 15:00 y las 19:00.

Según el último parte oficial, se trata de un peligro importante por lluvias, con una precipitación acumulada de hasta 100 milímetros en 12 horas y la posibilidad de alcanzar los 150 mm en 24 horas. De hecho, ya se han observado registros cercanos a esos valores en distintos puntos de la comarca, lo que ha llevado a activar el aviso.

El resto del Campo de Gibraltar, en aviso amarillo

Mientras tanto, en el resto del Campo de Gibraltar, la Aemet mantiene activos avisos de nivel amarillo por lluvias durante gran parte del lunes. Se esperan acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, con posibilidad de llegar a 80 litros en 24 horas, en una franja horaria comprendida entre las 00:00 y las 18:00.

Aunque la pleamar (la próxima a las 20:26) se producirá con un coeficiente relativamente bajo (31%), la combinación de lluvias persistentes y suelos saturados mantiene el riesgo de incidencias, especialmente en zonas próximas a cauces y áreas inundables.

Grazalema y Sierra de Luna, bajo el foco

El episodio más intenso se está registrando en la Sierra de Grazalema, donde el aviso naranja también permanece activo hasta las 19:59. En esta comarca ya se han superado los 100 litros por metro cuadrado en el día de hoy, y las previsiones apuntan a que seguirá lloviendo en las próximas horas.

Situación similar se vive en Sierra de Luna, en Los Barrios, donde se han alcanzado cifras muy elevadas. Solo durante la madrugada, el acumulado de precipitaciones en las últimas 12 horas ha sido de 125,9 mm, superándose ampliamente el umbral que activa el nivel naranja. En el área del Estrecho, los registros también han rebasado los 120 litros por metro cuadrado durante la madrugada.

Un lunes pasado por agua

La jornada del lunes ha comenzado con lluvias muy intensas durante la madrugada en toda la provincia. A lo largo de la mañana, los chubascos darán una tregua parcial, aunque seguirán siendo débiles y dispersos. Sin embargo, a partir del mediodía regresará la lluvia moderada, prolongándose el riesgo alto de precipitaciones débiles a moderadas hasta la tarde-noche.

El viento soplará de poniente moderado, mientras que las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, un alivio térmico que no compensa el impacto de las lluvias persistentes.

Llueve sobre mojado: ríos crecidos y embalses al límite

Tras el paso de la borrasca Marta, el domingo dejó una mejoría transitoria en el Campo de Gibraltar y el sur de Andalucía, con algunos claros y ratos de sol. Sin embargo, la tregua ha sido breve. Hasta el viernes 13 de febrero, el chorro polar seguirá apuntando directamente a nuestra geografía, favoreciendo la llegada de nuevas borrascas y frentes atlánticos, como el que ya afecta este lunes a la zona.

Además, un nuevo río atmosférico impactará contra la Península en la primera mitad de la semana, impulsado por el tren de borrascas atlánticas y el anticiclón de las Azores. Aunque las precipitaciones no serán tan extremas como las de la semana pasada con Leonardo y Marta, el problema es claro: llueve sobre mojado.

Los suelos están completamente saturados, los ríos mantienen caudales elevados y muchos embalses se encuentran al límite de su capacidad, lo que incrementa el riesgo ante cualquier episodio intenso.

¿Cuándo llegará la calma?

La mirada está puesta en el fin de semana del 14 y 15 de febrero, cuando los modelos apuntan a una notable disminución de las lluvias, e incluso a su desaparición en buena parte del sur peninsular.