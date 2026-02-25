Una autopista de polvo sahariano une Marruecos, España y Suecia y dejará cielos turbios en media Europa

Una gigantesca lengua de polvo sahariano ha comenzado a viajar desde el desierto del Sáhara, ha cruzado el norte de África y, tras sobrevolar España, continuará su ruta hacia el corazón y el norte de Europa.

El cielo de este miércoles, 25 de febrero, no entiende de fronteras. Una gigantesca lengua de polvo sahariano ha comenzado a viajar desde el desierto del Sáhara, ha cruzado el norte de África y, tras sobrevolar España, continuará su ruta hacia el corazón y el norte de Europa. Lo que empieza en las dunas próximas a Marrakech puede terminar tiñendo de ocre el cielo de Estocolmo.

La atmósfera ha activado una auténtica autopista aérea que conecta Marruecos, España y Suecia en apenas 48 horas. Y el resultado es visible a simple vista.

Una lengua de polvo que cruza el Estrecho

El intenso flujo de sur, situado en la parte delantera de un embolsamiento de aire frío en altura, está impulsando una importante masa de polvo en suspensión. Esa corriente actúa como un río invisible que arrastra partículas del desierto hacia el norte.

En su recorrido, la nube de calima atraviesa el estrecho de Gibraltar —puerta natural entre continentes— y se adentra en la Península Ibérica. Durante este miércoles 25 y el jueves 26 de febrero, el polvo será perceptible en amplias zonas del país, especialmente en el sur y el centro.

La atmósfera, una vez más, demuestra que funciona como un sistema completamente conectado: lo que se levanta en el Sáhara no se queda en el Sáhara. Y esta semana, media Europa lo comprobará mirando hacia arriba

En grandes ciudades como Sevilla o Madrid el ambiente puede tornarse más opaco, con una ligera reducción de la visibilidad y un cielo de tonos amarillentos o blanquecinos. No será una simple anécdota local: la lengua de polvo seguirá avanzando hacia Francia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, el oeste de Alemania, Dinamarca y alcanzará el entorno de Estocolmo, en Suecia.

Incluso no se descarta que el jueves llegue a más regiones de Finlandia o Noruega, antes de ser desplazada hacia el este por la llegada de una nueva masa de aire atlántica, que podría empujar el polvo hacia Polonia y los países bálticos.

La lengua de polvo sahariano arrancará entre Marruecos y Mauritania para alcanzar finalmente Escandinavia. / Meteored

Por qué ocurre ahora

La clave está en el encaje casi perfecto de varias piezas atmosféricas. Una masa de aire muy cálido procedente del norte de África se ha reforzado y ha quedado conectada con corrientes que apuntan directamente hacia el norte. Además, la formación de una borrasca entre Mauritania, Marruecos y Argelia intensifica el flujo del sur.

Durante el miércoles, la onda en altura quedará encajada entre dos dorsales, favoreciendo su elongación sobre el suroeste peninsular. Ese estiramiento facilitará que el sistema termine aislándose de la circulación general y dé lugar a una dana que, en los próximos días, se aproximará a Canarias, donde sí podrían registrarse aguaceros localmente intensos.

Mientras tanto, en la parte delantera de la vaguada, el viento del sur seguirá funcionando como cinta transportadora de polvo.

Qué efectos tendrá en España y Europa

Cuando el polvo sahariano recorre Europa, los efectos son tan llamativos como molestos:

Cielos más turbios , con tonos amarillentos o anaranjados.

, con tonos amarillentos o anaranjados. Menor visibilidad en grandes ciudades y sensación de ambiente cargado.

en grandes ciudades y sensación de ambiente cargado. Lluvia de barro si las precipitaciones coinciden con la presencia de polvo en suspensión, dejando coches y calles cubiertos de una fina capa marrón.

si las precipitaciones coinciden con la presencia de polvo en suspensión, dejando coches y calles cubiertos de una fina capa marrón. Peor calidad del aire, por el aumento de partículas, algo que puede afectar especialmente a personas con problemas respiratorios, alergias o sensibilidad a la contaminación.

En esta ocasión, lo más llamativo no es solo la intensidad de la lengua de polvo, sino su alcance. Debido al potente flujo meridional, la calima visitará latitudes donde no es tan frecuente. Lo que comienza como una tormenta de arena en el desierto puede terminar alterando el color del cielo a miles de kilómetros.