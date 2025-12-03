El Campo de Gibraltar crece hasta los 282.612 habitantes gracias al incremento de residentes extranjeros

El Campo de Gibraltar ha alcanzado los 282.612 habitantes, según los primeros resultados del Censo Anual de Población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha de 1 de enero de 2025, lo que representa un incremento de 2.232 personas respecto a 2024 (un 0,80% más) y confirma la tendencia al alza demográfica de la comarca en los últimos años, aunque gracias a los residentes foráneos, 2.541 personas, que compensan la pérdida de 309 ciudadanos españoles. Con respecto a 2021, el Campo de Gibraltar ha ganado 7.041 habitantes (+2,56%).

El dato más relevante es el exclusivo crecimiento de la población extranjera, que se sitúa en 41.252 residentes (el 14,6 % del total, tasa parecida a media nacional, que está en el 14,1%), con un aumento del 6,56%. En contraste, la población española se redujo en 309 personas, pasando de 241.669 a 241.360 empadronados. Los residentes nacionales han caído en La Línea (-150), Algeciras (-145), Tarifa (-78) y Jimena (-46).

La nacionalidad marroquí sigue siendo la más numerosa entre los extranjeros residentes en el Campo de Gibraltar, con 10.456 personas empadronadas en 2025, lo que representa el 3,70% de la población total. El colectivo marroquí creció en 927 personas respecto a 2024 (el 44,1% del total), un incremento del 9,73%, consolidándose como el principal motor del crecimiento extranjero.

Le siguen en importancia los ciudadanos británicos, con 4.554 residentes (1,61% del total), que aumentaron en 203 personas (+4,67%). La comunidad rumana, tercera en importancia, registró 1.338 empadronados, con un ligero descenso del 1,25%. Destaca también el fuerte crecimiento de la población argelina, que pasó de 76 a 95 residentes, un aumento del 25%, aunque su peso demográfico sigue siendo reducido (0,03%).

Algeciras, motor demográfico

Algeciras, municipio más poblado del Campo de Gibraltar, cuenta ya con 126.500 habitantes, y lidera el crecimiento absoluto con 1.453 nuevos residentes (+1,16%). El incremento de Algeciras se debe exclusivamente a la población extranjera, que aumenta en 1.598 residentes (755 de ellos de nacionalidad marroquí, el 47,2%), mientras que la población española desciende en 145. El municipio concentra el 60,9% del total de marroquíes de la comarca, con 7.714 empadronados, cifra que creció un notable 10,85% en el último año. Los extranjeros representan el 10,36% de la población algecireña.

La Línea de la Concepción, segundo municipio más poblado con 65.420 habitantes, gana 433 personas, un 0,67%, gracias a 583 nuevos residentes extranjeros porque pierde 150 españoles. En el total, los británicos (1.427) superan ligeramente a los marroquíes (1.300), estos últimos con un fuerte incremento del 17,75% respecto a 2024. Los extranjeros representan el 10,61% de la población linense.

San Roque, con 34.873 habitantes, gana 256, (0,74%), con 187 extranjeros y 69 españoles. Es el municipio con mayor proporción de extranjeros: 17,96% del total, impulsado por la fuerte presencia británica (2.132 residentes), especialmente en zonas como Sotogrande. Sin embargo, el colectivo marroquí descendió un 9,65%, pasando de 715 a 646 personas.

Los Barrios (24.588 habitantes) y Tarifa (18.627 habitantes) presentan los menores porcentajes de extranjeros —4,85% y 10,99% respectivamente—. Tarifa es el único municipio de la comarca que perdió población, con una caída de 30 habitantes (pierde 78 ciudadsnos españoles y gana 48 extranjeros. Los Barrios gana 47 residentes españoles y pierde un extranjero.

Los municipios pequeños: alta presencia extranjera

Jimena de la Frontera (6.830 habitantes, +0,62%, con 88 nuevos residentes extranjeros y 46 nacionales menos) registra también una notable presencia foránea (14,86%), con 335 marroquíes que crecieron un 18,37%, el mayor incremento porcentual de la comarca. Le siguen 267 británicos y 106 rumanos.

Castellar de la Frontera, el municipio más pequeño con 2.996 habitantes, experimentó un llamativo aumento del 40% en su población marroquí, pasando de 15 a 21 empadronados, aunque su principal colectivo extranjero sigue siendo el británico (40 personas). Gana seis habitantes, con la llegada de ocho extranjeros y la pérdida de dos españoles.

San Martín del Tesorillo, con 2.778 habitantes, suma 28 extranjeros y ve cómo se marchan cuatro españoles. Es el municipio con el mayor porcentaje de extranjeros de toda la comarca: 21,24%. Destaca la presencia de 217 rumanos, la mayor concentración relativa de esta nacionalidad en el Campo de Gibraltar (el 7,81% de la población), junto a 128 marroquíes y 79 británicos.

Marroquíes: población joven y en edad laboral

La población marroquí, con 10.456 residentes (3,70% del total) y un crecimiento del 9,73% en un año, presenta una estructura demográfica claramente rejuvenecida. Los datos del INE solo permite conocer la distribución de edad de la población extranjera por nacionalidad de los municipios más granes: Algeciras y San Roque. En Algeciras, el municipio con mayor concentración marroquí (7.714 personas), el desglose por edad es revelador:

El 26,3% tiene menos de 15 años (2.030 menores), indicador de una población con alta natalidad y presencia de familias

(2.030 menores), indicador de una población con alta natalidad y presencia de familias El 42,8% se concentra en los 30-49 años (3.305 personas)

(3.305 personas) El 19,0% tiene entre 15 y 29 años (1.464 personas)

(1.464 personas) Solo el 24,9% supera los 50 años (1.919 personas)

En La Línea de la Concepción, el patrón es similar aunque con una población marroquí menor (1.300): 43,7% en el grupo 30-49 años y 24,7% menores de 15 años.

Británicos: población más envejecida

El perfil de los 4.554 británicos residentes en la comarca es distinto. En La Línea, con 1.427, el perfil mezcla personas procedentes de Reino Unido en busca del retiro con gibraltareños que han establecido su residencia al otro lado de la Verja.

Solo el 8,9% tiene menos de 15 años (251 menores en La Línea)

(251 menores en La Línea) El 10,7% tiene entre 15 y 29 años , 152 personas en total

, 152 personas en total El 16,9% se concentra en edades productivas (30-49 años) (479 personas)

(479 personas) Un notable 22,8% supera los 50 años (645 personas)

Extranjeros: 11,08% de la población

Más allá de marroquíes y británicos (que suman 14.010 personas), destacan Rumanía, con 1.338 empadronados (0,47%), con presencia en municipios más pequeños como San Martín del Tesorillo, y Argelia, con 95 personas originarias del país africano, pero con un crecimiento explosivo del 25% en un año, señal de una nueva ola migratoria incipiente.