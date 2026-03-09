La Audiencia Nacional deja en libertad a un investigado de la mayor red de narcotráfico del Campo de Gibraltar

La Audiencia Nacional ha acordado la puesta en libertad de un investigado en la macrooperación contra el narcotráfico Sombra Negra, que desmanteló uno de los mayores entramados logísticos del Campo de Gibraltar dedicado a introducir cocaína en Europa mediante narcolanchas. El tribunal ha estimado el recurso de la defensa al considerar que se vulneró su derecho de defensa al no ser informado con suficiente detalle de los indicios que motivaron su ingreso en prisión provisional dentro de una investigación que se saldó con 105 detenidos, 10.400 kilos de cocaína intervenidos y decenas de registros en Andalucía y Canarias.

La decisión ha sido adoptada por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal tras estimar el recurso presentado por la defensa de Juan Pedro F., alias Zumbi, detenido en el marco de esta investigación judicial dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 y la Fiscalía Antidroga.

El tribunal entiende que, aunque la instructora del caso detalló la participación que se le atribuía dentro de la organización, no se expusieron de forma concreta los indicios que justificaban la medida cautelar de prisión, lo que impidió a la defensa conocer los elementos esenciales de la acusación.

Según el auto, durante la vista en la que se acordó su ingreso en prisión no se facilitaron datos concretos sobre las vigilancias policiales, ni un resumen de las transcripciones de las intervenciones telefónicas ni información sobre las conversaciones supuestamente mantenidas por el investigado.

La Sala aprecia por ello una vulneración del derecho de defensa y del derecho a la libertad personal, lo que ha llevado a revocar la prisión provisional. No obstante, el investigado deberá comparecer cada quince días ante el juzgado, tiene prohibido salir del país sin autorización judicial y se le ha retirado el pasaporte.

El tribunal recuerda además que, incluso en causas bajo secreto de sumario, el investigado debe poder acceder a la información esencial que permita ejercer su defensa frente a una medida tan restrictiva como la privación de libertad.

Una de las mayores operaciones contra el narcotráfico

El detenido formaba parte de la causa derivada de la operación Sombra Negra, considerada una de las mayores actuaciones policiales contra el narcotráfico con base en el Campo de Gibraltar.

La investigación permitió desmantelar una red logística que operaba entre el Atlántico, Canarias y el sur peninsular mediante narcolanchas que recogían la droga en alta mar desde buques nodriza. Según las pesquisas policiales, la organización habría introducido hasta 57 toneladas de cocaína en el último año.

El operativo se saldó con 105 detenidos y 49 registros en distintas localidades, entre ellas Algeciras, La Línea de la Concepción y Jerez. Durante las actuaciones se intervinieron 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, más de 800.000 euros y dos hexacópteros utilizados para vigilancia, además de numeroso material tecnológico y teléfonos encriptados.

Las investigaciones también revelaron la existencia de un centro logístico en el Campo de Gibraltar dedicado a suministrar comunicaciones seguras y material de navegación a las redes del narcotráfico que operaban en el sur de España.

La Sala ha tenido en cuenta además una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que establece que los investigados en causas penales bajo secreto tienen derecho a conocer las pruebas esenciales que fundamentan su ingreso en prisión provisional, criterio que ha resultado determinante para acordar la puesta en libertad del encausado.