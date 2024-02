Las asociaciones contra la droga pedirán a Marlaska ayudas de empleo joven para luchar contra la narcoeconomía

Las asociaciones contra la droga del Campo de Gibraltar, la "tercera pata" del Plan Especial de Seguridad que ha sido prorrogado hasta 2025, mantendrán una reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una barriada de Algeciras el próximo jueves, 8 de febrero.

"Me consta que Marlaska tiene sensibilidad con el Campo de Gibraltar y, aunque los asuntos sociales no son de su competencia directa, se sienta semanalmente en un Consejo de Ministros", explica Miguel Alberto Díaz, presidente de Barrio Vivo, quien reclamará, una vez más, no solo un refuerzo de la seguridad, sino también un plan social y económico para combatir el trasfondo de la pobreza y la falta de oportunidades en la zona.

Las coordinadoras pedirán al Gobierno central apoyo económico para poner en marcha políticas de juventud y acceso a la vivienda, ayudas a las familias, planes de prevención y medidas de empleo enfocadas a los jóvenes para acabar con la narcoeconomía en la comarca, que según Díaz tiene unos "efectos perversos" y no se combate solo con la represión del narcotráfico, sino con formación, oportunidades laborales e infraestructuras.

"Se necesita incentivar a la juventud para que rechace la opción del dinero fácil", añade el responsable de Barrio Vivo. "Queremos que el ministro conozca la realidad de nuestras barriadas de primera mano" y, para esta misión, también estarán presentes en el encuentro del jueves la Fundación Márgenes y Vínculos y la Coordinadora Despierta, entre otras asociaciones.

Durante dos días, el 8 y 9 de febrero, Marlaska se reunirá también con responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, además de con representantes de la judicatura y la Fiscalía.