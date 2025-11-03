La asociación JARCA impulsa la detección precoz de adicciones al juego y las nuevas tecnologías en colectivos vulnerables

La asociación de Jugadores de Azar en Rehabilitación JARCA está desarrollando el Programa de Detección Precoz de Adicciones sin Sustancias en Colectivos Vulnerables, una iniciativa financiada por la Diputación Provincial de Cádiz, a través del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. Este programa cuenta con la experiencia de las profesionales del centro, Mayra Fernández e Inma Cabra, psicóloga y trabajadora social, respectivamente.

La acción se enmarca dentro de una campaña de prevención de adicciones no tóxicas, enfocada en problemáticas emergentes en nuestra sociedad, como la ludopatía y el uso excesivo de nuevas tecnologías. La campaña tiene como objetivos principales fomentar la conciencia social, la educación, la prevención y el cambio de actitud frente a estas conductas de riesgo, especialmente en colectivos más vulnerables.

Durante el mes de noviembre se llevarán a cabo cuatro talleres de prevención de adicciones no tóxicas, repartidos en dos talleres por cada asociación participante, ofreciendo un espacio de información, reflexión y herramientas prácticas para prevenir estas adicciones. La intención es crear consciencia del juego como enfermedad y adicción comportamentales, uso y abuso de la tecnología, el teléfono móvil, las redes sociales y los videojuegos.

La campaña está completamente financiada por la Diputación Provincial de Cádiz, a través del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, reforzando el compromiso con la prevención y promoción de la salud en la provincia.