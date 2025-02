La Asociación Española de Guardias Civiles denuncia el veto de Interior al uso del uniforme en el homenaje a los fallecidos en Barbate

Algeciras/La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha criticado este jueves que la Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior hayan puesto reparos para la celebración de sendos homenajes a los dos guardias civiles que murieron arrollados por una narcolancha en Barbate en febrero de 2024 por parte de funcionarios vestidos con el uniforme de la benemérita.

Los homenajes están previstos para este viernes y domingo, en el Ayuntamiento y en el Puerto de Barbate, con el fin de honrar la memoria de Miguel Ángel González Gómez (residente en Los Barrios y perteneciente a la Comandancia de Algeciras) y David Pérez Carracedo.

"En la AEGC, asociación que engloba todos los empleos y escalas de la Guardia Civil, no entendemos por qué se puede hacer uso del uniforme en actos que nada tienen que ver con la Guardia Civil; se ordena asistir de uniforme a los compañeros de servicio en diversos actos y, en cambio, para homenajear a los dos guardias civiles asesinados que dieron su vida en acto de servicio no. ¿Qué hay de indigno en poder asistir a estos homenajes con el uniforme o estando de servicio? Tal vez la diferencia sea que el homenajeado no es ningún ministro, un secretario de estado o un director general saliente o algo inferior, y tengan recelo de ser ignorados o avergonzados", ha lamentado la agrupación profesional.

El colectivo sostiene que los funcionarios del instituto armado están "orgullosos de ser guardias civiles, estamos orgullosos de vestir nuestro uniforme y de honrar y dar el homenaje que corresponde a nuestros compañeros". "Qué triste que los máximos responsables de nuestra institución no lo estén y nos lo demuestren casi a diario, con una Guardia Civil que no evoluciona ni se adapta a la realidad social del momento", ha concluido la entidad.