Hace unos días, bajo un sol de justicia, se celebró en el Castillo de Castellar el Open Arts 2025. Este enclave, considerado uno de los pueblos más bonitos de España, reúne antiguas tradiciones y muestra vivos colores con las paredes de sus casas encaladas repletas de macetas, calles estrechas y recovecos medievales que destilan historia rodeados de naturaleza salvaje. A lo largo de la fortaleza se pudo disfrutar de disciplinas artísticas como pintura, cerámica, circo, bisutería, grabados, talleres de teatro y música (porque bailar dicen que es soñar con los pies). En suma, experiencias sin Inteligencia Artificial, a flor de piel, en vivo y puro directo.

"El arte debe consolar a los perturbados y perturbar a los acomodados", dice el artista callejero Banksy, aunque también se le atribuye a César Cruz. Un hervidero de personas de todas las edades y nacionalidades que pudieron disfrutar de un evento, que junto al celebrado en Tarifa y Facinas, se afianza cada año como una cita imprescindible del talento.

Postdata: Feliz Fiesta Nacional.