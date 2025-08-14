Arcgisa invierte 920.000 euros en la digitalización del ciclo del agua

La empresa pública comarcal Arcgisa tiene en marcha varios proyectos para la digitalización del ciclo integral del agua en el Campo de Gibraltar por más de 920.000 euros. Las iniciativas abarcan la compra de equipos de control y monitorización de las infraestructuras y 290 equipos de telemedida. Ambas actuaciones se enmarcan en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de Digitalización del Ciclo del Agua.

El equipamiento de digitalización para las infraestructuras permitirá una correcta sectorización y control remoto de caudales y presiones, la detección de fugas, la implementación de la telemetría y sistemas de sensores avanzados, automatización de estaciones de bombeo, depósitos y plantas de tratamiento, así como la monitorización energética de las infraestructuras. Con ello se busca mejorar la eficiencia energética mediante el uso de variadores de frecuencia y arrancadores, y permitirá un control exhaustivo de la calidad y cantidad del agua en las redes de saneamiento y puntos de vertido.

Además, Arcgisa ha adquirido 290 equipos de telemedida que, junto a la puesta en marcha de la plataforma digital para tratar los datos, forman parte de una prueba piloto sobre los contadores de agua con medición a distancia.

Ambas adquisiciones se financian con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que a su vez está financiado por la Unión Europea. Las iniciativas forman parte de un plan mayor de digitalización entre Arcgisa y Aqualia, con una inversión global de 13,26 millones de euros, de los que más de 6,3 millones son gestionados directamente por la empresa pública comarcal.