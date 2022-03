Arcgisa y las grandes industrias del Campo de Gibraltar planifican las medidas para reducir el consumo de agua

Las grandes industrias del Campo de Gibraltar y Argcisa, la empresa pública de la Mancomunidad responsable del abastecimiento, preparan medidas para reducir aún más el consumo de agua. Las partes han celebrado este lunes una segunda reunión para analizar las políticas de ahorro que vienen tomando las industrias y planificar las que deberán adoptar a partir del mes de abril, momento en el que tendrán lugar las primeras restricciones si no llueve lo suficiente como para que mejore la situación de los embalses.

En la reunión han participado responsables de la refinería Cepsa y Cepsa Química, Acerinox, Endesa, central de ciclo combinado de Repsol, Indorama, Repsol Butano, central térmica de Viesgo, Naturgy, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y la Asociación de Grandes Industrias (AGI). Entre todas ellas consumen el 35% del agua total abastecida, hecho que determina la necesaria contribución del gran tejido industrial para el adecuado desarrollo de las políticas de ahorro.

Las restricciones tienen como objetivo fundamental que los embalses puedan disponer de 20 hectómetros cúbicos el próximo 30 de septiembre -los pantanos de Charco Redondo y Guadarranque tienen ahora 43,05- para poder garantizar el abastecimiento a la población hasta final de año, a la espera del período de lluvias que debe producirse en el inicio del nuevo año hidrológico, que comienza el 1 de octubre.

El objetivo es que las medidas que se adopten permitan compatibilizar la actividad empresarial de las grandes industrias y los objetivos perseguidos por Arcgisa en materia de reducción del consumo de agua, acuerdos adoptados unánimemente en la última sesión de la Mesa de la Sequía celebrada el pasado 15 de febrero.

En esa reunión se pusieron de manifiesto las políticas de ahorro ya consensuadas con los ayuntamientos, como la vigilancia de la prohibición de consumos no esenciales, como el riego de jardines y baldeo de vías públicas o el llenado de piscinas, entre otros, que ya han sido ordenados mediante bandos municipales y se encuentran bajo el estricto control de la Policía Local. A ellos se une la reducción de presión en el agua abastecida a la población a partir del 18 de abril en el caso de no producirse lluvias que incrementasen considerablemente la reserva hídrica de nuestros pantanos, situación que hasta ahora no se ha vivido y que según la Mancomunidad, "determinará la inevitable adopción de estas duras medidas".

El presidente de la Mancomunidad, Juan Lozano, mostró su agradecimiento a los representantes de las grandes industrias por su implicación y por la unidad de esfuerzos que vienen ya realizando para la consecución de los objetivos perseguidos desde la Mesa de Sequía, "que han de compatibilizar la garantía del suministro poblacional hasta el nuevo periodo de lluvias con la producción del tejido empresarial, motor fundamental en la economía del Campo de Gibraltar”. Lozano indició en la gravedad del problema y destacó que se adoptan con "medidas duras pero necesarias, que cuentan con el consenso y respaldo de todos los actores implicados”.

El director general de Arcgisa, José Manuel Alcántara, señaló que “llevamos meses planificando este escenario, de tal forma que las medidas puestas en marcha están contribuyendo y van a contribuir a disminuir el riesgo de desabastecimiento”. “No podemos hacer que llueva, pero tenemos la obligación de estar preparados por si no lo hace”, sentenció.