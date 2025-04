Hágase la luz en La Caridad

Algeciras/Pasan apenas diez minutos de las cuatro de la tarde mientras dos niños juegan a balonazo limpio en una de las calles del barrio de La Caridad de Algeciras. En los alrededores, los últimos minutos del histórico apagón de electricidad que ha paralizado este lunes a toda España se han vivido en medio de una rara sensación de calma. Una apariencia apoyada por los numerosos comercios que, desde un buen rato antes, habían echado el cierre dando el día por perdido: barberías, mercercías y alguna tienda de electrónica permanecían sin actividad y a oscuras.

Mientras, los comerciantes del cercano Mercado Ingeniero Torroja barren y recogen los restos de las últimas frutas puestas a la venta en los puestos exteriores. Al menos en la plaza algecireña, las básculas analógicas han permitido salvar parte de los muebles durante las horas sin electricidad.

Recogida de los puestos en el Mercado Ingeniero Torroja de Algeciras, al filo de las 16:00. / A. R.

Raquel barre la calle Emilio Santacana con una actitud aparentemente ajena a su alrededor cuando las farolas delatan la vuelta del fluido eléctrico a esta zona de la ciudad. “Los niños se han hecho un sandwich para comer y a mí me ha cogido con el puchero a medias”, explicaba momentos antes del retorno de la electricidad. El trabajo de Raquel no depende de la electricidad, salvo por el hecho de no tener una radio para acompañarse durante su ruta por las calles de la zona baja porque la del móvil no funciona sin cobertura. “Los móviles no valen para nada. Y esta noche, puchero para cenar”, sentencia, mientras que la extraña imagen de las farolas encendidas coge con desconcierto a los pocos viandantes que a esta hora pasan por la calle.

Justo enfrente, en el bazar La Lista, Elena se muestra encantada con la vuelta de la luz. “Estoy muy contenta. Ya estaba pensando en si me tendría que quedar a dormir porque no podía bajar la reja”, destaca. Las casi cuatro horas sin electricidad las ha pasado en la tienda, en penumbra, vendiendo y cobrando en metálico. “¿Ya tienes luz?”, le pregunta Ángel Luis, vecino del bazar que entra a la tienda y siquiera se percata de que el techo está plagado de plafones led a toda máquina.

Raquel consulta su móvil momentos después de volver la electricidad al barrio de La Caridad, en Algeciras. / A. R.

En estos primeros minutos de vuelta a la normalidad, hay calles en el barrio de La Caridad que todavía no han recuperado el suministro. “Yo lo he pasado mal. Hoy tenía una cita en una clínica médica y la han tenido que cancelar. Y fíjate que he comprado hasta un infernillo”, explica Luisa cerca de la calle Prim mientras enseña el pequeño artefacto con un bombonita.

Luisa, vecina de Algeciras, con un infernillo de gas. / A. R.

Ángel Monfillo aguarda pacientemente la vuelta de la electricidad a las puertas de La Vendimia, su tienda de vinos en plena calle Emilio Castellar, transversal a Santacana. “Hemos hecho esta mañana lo que hemos podido, vendido sin tarjeta y sin internet”, resume Monfillo. Al igual que Elena, Monfillo no se ha ido a casa en esta larga sobremesa de lunes a oscuras esperando al fluido para poner la alarma y bajar la persiana metálica. “Al principio pensábamos que era un corte más, como los habituales. Ya luego cuando ha comenzado a llegar la información de lo que estaba pasando sí se ha sentido algo más de inquietud en el ambiente”, resume el comerciante.

Inquietud a la que son ajenos los clientes de la terraza del bar Contratiempo. “¿Ah, ya ha vuelto?”, se pregunta retóricamente una de las empleadas al conocer que a apenas unos metros ya se ha hecho la luz. Porque la cerveza no ha faltado, pero la hilera de vasos pendientes de fregar se acumulan. Y que las consecuencias de este lunes histórico se queden en eso.