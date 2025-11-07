Ángel Serrano renueva su mandato al frente de la UGT Campo de Gibraltar

La unión comarcal de la UGT en el Campo de Gibraltar ha celebrado su XII congreso comarcal, una cita en la que se ha analizado la situación sociolaboral de la comarca y se ha procedido a la renovación de su dirección. En el encuentro, los algo más de 70 delegados convocados, en representación de las distintas ramas del sindicato, ratificaron por unanimidad el balance de gestión presentado por Ángel Serrano durante los últimos cuatro años.

El congreso respaldó igualmente por unanimidad la propuesta de nueva comisión ejecutiva comarcal, encabezada por Serrano, que revalida así su mandato al frente de la Unión General de Trabajadores en el Campo de Gibraltar.

Tras su reelección, Serrano agradeció la confianza depositada una vez más en su persona y reafirmó su compromiso de "seguir trabajando para afrontar los retos que el movimiento sindical de la comarca tiene ante sí".

Durante su intervención, el secretario comarcal destacó el papel desempeñado por UGT en el seno del Grupo Transfronterizo para alcanzar un acuerdo que dé respuesta a los miles de trabajadores españoles en Gibraltar. Asimismo, mostró su rechazo "al funcionamiento inquisitorial de la Inspección Médica" y reclamó una mejora de los mecanismos de formación "para que los nuevos proyectos industriales se nutran de mano de obra campogibraltareña".

Serrano subrayó también los efectos positivos de la reforma laboral: "La reforma laboral ha demostrado que es un instrumento eficaz para el mercado de trabajo, y en nuestra comarca ha servido para crear empleo y para mejorar su calidad; no obstante, la lucha contra el paro debe seguir siendo una prioridad para nuestro sindicado".

Entre las líneas de trabajo para los próximos años, el dirigente sindical destacó la necesidad de continuar la lucha contra la siniestralidad laboral y la brecha de género en el mercado de trabajo, así como de impulsar el Consejo Económico y Social de la comarca como herramienta para el desarrollo económico y social del Campo de Gibraltar.